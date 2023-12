Cornejo sobre el impuesto al cheque: “Pedimos que sea coparticipable”

La asunción de Francisco Lo Presti en Las Heras convocó al oficialismo que asistió, en gran número, a la plaza Marcos Burgos. El gobernador Alfredo Cornejo estuvo presente y luego, en diálogo con la prensa se refirió a las medidas económicas que anunciará Luis Caputo, titular de Hacienda. No hay detalles y por ese motivo, el mandatario mendocino no tiene “una opinión muy categórica, hasta tanto no conocerlas, pero todas las medidas son de austeridad fiscal. La línea general es la que yo mismo anticipé que iba a ocurrir en el discurso de la Legislatura”.

En este sentido, Cornejo recordó lo que venía diciendo en campaña. “Nosotros decíamos que hay un mandato de cambio de modelo económico que, gane quien gane, va a tener que hacer cambios en la forma de administrar la economía”. Y añadió que la “economía argentina está colapsada y ese colapso tiene un montón de dificultades que se notan en lo diario, en la vida diaria, alta inflación, etcétera”, indicó luego del acto.

“Esas medidas de austeridad fiscal tienen que ser acompañadas, pero también hay que ver cuál es el sendero”. De esta forma, el gobernador anticipó: “Nosotros estamos mandando una nota de los 23 gobernadores junto al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, las 24 jurisdicciones, pidiéndole que el impuesto al cheque sea coparticipable. Eso compensa la caída de ganancias. No estamos pidiendo que se cree un nuevo impuesto, que se distribuya ese, y después cada provincia con la coparticipación tiene que saber administrarse en un clima de austeridad”.

Francisco Lo Presti juró como intendente de Las Heras y asistieron la vicegobernadora Hebe Casado y el gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Prensa Las Heras

“Creemos que es imprescindible reparar el desastre que se hizo con la eliminación de ganancias en el gobierno anterior de Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández”, aseguró Alfredo Cornejo.

Se refirió a cuáles son los fondos que le giran a Mendoza y espera que “no se le toque los recursos de ley” como son la coparticipación, y varias otras. “Nosotros nos sentimos cómodos para afrontar esa situación, cómodos, no sobrados, con dificultades porque paralelamente a la quita de ingresos de ganancias, la provincia, como cualquier provincia, va a sufrir los aumentos de sus costos”, avisó.

“Esos costos van desde el personal, pasando por los costos de administrar el Estado Provincial, insumos, medicamentos, comedores, alimentos, bueno, todos los insumos que nos proveen al Estado Provincial, que van a aumentar sus precios. Entonces nosotros tenemos dobles dificultades: el recorte por esto de ganancias y que ya están aumentando los precios de nuestros principales proveedores”, completó Cornejo.

La esperanza en Las Heras

En lo que tiene que ver con el municipio lasherino que dejó Daniel Orozco, Cornejo remarcó que “hemos contribuido a armar un buen equipo”, al hacer mención al nuevo Secretario de Hacienda y Finanzas de la municipalidad, Alejandro Gallego. “Es un experto en la materia, que ha sido Ministro de Hacienda de la Provincia, Secretario de Hacienda del municipio de Capital, y presidente de AYSAM”.

El mandatario también destacó que el gabinete municipal está integrado por hombres y mujeres, que están dotados para la gestión. “Hemos puesto mucho énfasis en armar un equipo que saque adelante a Las Heras”. En ese sentido, indicó que la comuna “a duras penas, puede pagar sus salarios, tiene caídos los principales servicios de recolección, de limpieza, de asfalto. Creo que si se organiza bien con liderazgo, se puede recuperar rápidamente”.