Cornejo: “Orozco defraudó a Cambia Mendoza y a la gente que lo votó en Las Heras”

El precandidato a gobernador, Alfredo Cornejo, criticó con dureza el sorpresivo lanzamiento del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, como aspirante a vice de Omar De Marchi con La Unión Mendocina. “Es una decepción, defraudó a Cambia Mendoza y a la gente que lo votó”, sostuvo este lunes.

Cornejo dijo que el cierre de listas dejó una “gran confusión” porque la mayoría de los ciudadanos “están desinformados de la rosca política” y “el foco de los verdaderos problemas están a nivel nacional”.

“Todo da vueltas alrededor de cómo arreglar la economía porque es lo que ha destrozado la vida familiar. El bolsillo manda y me parece que el foco está puesto ahí, con lo cual la elección provincial tiene un perfil más bajo, todavía no tiene el foco puesto la ciudadanía en eso”, comentó en diálogo con Radio Mitre Mendoza.

En esa confusión, señaló que los “estímulos más importantes sin duda son negativos”. Entonces indicó que la salida de Orozco “es defraudatorio” y “las traiciones nunca son positivas”.

También incluyó como “negativo” a la decisión de Sebastián Bragagnolo de no ir por la reelección en Luján. “Si es alguien que tiene buena gestión y no va en la lista, es otro estímulo importante. En Las Heras y Luján, diría que son dos datos nuevos del cierre de lista y que son negativos”, consideró.

En contraparte, señaló como “positivo” a la candidatura de Hebe Casado como su vice. “Es una propuesta disruptiva. Primero por la representación de la igualdad de género y también es positivo que sea de San Rafael. Los sanrafaelinos siempre reclaman que el poder político mendocino los represente. Que sea del Sur, médica inmunóloga y que tenga carácter, en este caso es un gesto de apertura”, manifestó.

Elecciones desdobladas

El senador nacional también habló sobre las elecciones municipales que habrá en siete departamentos este domingo 30 de abril. Criticó a las gestiones peronistas de Maipú, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y San Rafael pero también al gobierno de Rolando Scanio (incorporado a La Unión Mendocina) en San Carlos.

“Estos siete departamentos que han adelantado, lo han hecho por pura especulación, tratando de salir de la agenda nacional y de la inflación. El peronismo es el kirchnerismo. Hace 4 meses querían fotos con Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) y ahora resulta que quieren separar las elecciones en Maipú y San Rafael para que no se los asocie”, apuntó.

Además dijo que en el peronismo se “hacen cosas contradictorias” y aprovechó para pegarle a Jorge Omar Giménez, otro refuerzo inesperado de De Marchi para la intendencia en San Martín. “Se critican entre ellos, pero después van a inaugurar la pista del aeropuerto en San Rafael. Los kirchneristas y los que ahora se hacen los no kirchneristas. Inauguran juntos un tren, pero el que trajo el tren va en otra lista que no es del peronismo. Es una cosa grotesca, cómo la gente no va a tener desprestigio y generalizar que todos son lo mismo”.

En cuánto a San Carlos, que es el único municipio no peronista que desdobla, pero juega como opositor del radicalismo también, dijo: “La administración de Scanio es un bochorno. Hablan mucho de medioambiente y de agua, pero el arroyo San Carlos se ve sucio producto de la administración municipal que no recolecta la basura”.

“A uno le hace ruido el discurso con la práctica concreta. Ellos son los que han administrado el municipio en estos últimos 16 años. Siempre se los reclamé. Tanto foco que ponen en eso que lo practiquen”, sentenció.