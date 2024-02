Cornejo lamentó la muerte de Sebastián Piñera

El expresidente de Chile, Sebastián Piñera (74), falleció este martes luego de que el helicóptero en el que se trasladaba se precipitara al Lago Ranco tras varios minutos de vuelos. La noticia consternó al ambiente político dada la cercanía del país trasandino con la República Argentina.

Más aun cuando se trata de Mendoza. La provincia cuenta con uno de los pasos internacionales más importantes y la relación bilateral es casi cotidiana. Tras la confirmación de Carolina Tohá, ministra del Interior del vecino país, varios dirigentes mendocinos lamentaron la tragedia.

El gobernador Alfredo Cornejo lamentó la muerte del ex presidente chileno, Sebastián Piñera.

Uno de ellos fue el gobernador Alfredo Cornejo quien administró la provincia cuando Sebastián Piñera era el Jefe de Estado chileno. De hecho, coincidieron en la IX Reunión Binacional de Ministros Chile-Argentina. Allí, Cornejo formó parte de la audiencia de los ministros, gobernadores e intendentes con Piñera en el Palacio de La Moneda.

La vicegobernadora Hebe Casado se había hecho eco del sentido mensaje del ex presidente Mauricio Macri, quien tuvo un trato fluido con Sebastián Piñera.

La vicegobernadora Hebe Casado despidió al ex presidente chileno, Sebastián Piñera.

EL ACCIDENTE AÉREO EN EL QUE MURIÓ SEBASTIÁN PIÑERA

El ex presidente Sebastián Piñera viajaba junto a tres personas en un helicóptero propio en la zona de Lago Ranco, luego de visitar a su amigo José Cox. Medios trasandinos aseguraban que el ex mandatario regresaba en la aeronave de dicha visita, pero las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas ya que llovía y había niebla.

Minutos antes de las 15 el helicóptero capotó sobre el espejo de agua y cayó al mismo. Tres de los cuatro tripulantes pudieron salir del interior y llegaron por sus propios medios hasta la orilla, mientras que Piñera se hundió en el interior de la nave.

Tras varios rumores sobre el rescate de los restos del ex presidente, fue la propia ministra Tohá quien confirmó que Carabineros recibieron un reporte de la Armada chilena en el que se informó la extracción del cuerpo del interior del helicóptero.