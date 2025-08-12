Convocan a una reunión del Partido Nuevos Rumbos

En la ciudad de Eugenio Bustos, departamento de San Carlos, provincia de Mendoza, a los seis días del mes de agosto del año 2025, siendo las 19.15 horas, se reúne la Junta Promotora del Partido Nuevos Rumbos, con el objeto de tratar temas de interés partidario, en particular lo referente al proceso electoral departamental.
Atento a la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) correspondientes al año 2025, y en virtud de la necesidad de definir los candidatos del partido para las elecciones legislativas del departamento de San Carlos, se resuelve convocar a todos los afiliados del Partido Nuevos Rumbos a una asamblea partidaria que tendrá lugar el miércoles 13 de agosto del 2025, con el fin de llevar a cabo la elección de los candidatos a concejales que representarán al partido en dicho proceso electoral.
No siendo para más, se da por finalizada la reunión, firmando los presentes para constancia.
Edgardo Abraham DNI: 10.752.852
Marcos Abraham DNI: 27.612.693
Agustina Abraham DNI: 35.627.655
Florencia Abraham DNI: 38.578.533