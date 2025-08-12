Convocan a una reunión del Partido Nuevos Rumbos

En la ciudad de Eugenio Bustos, departamento de San Carlos , provincia de Mendoza , a los seis días del mes de agosto del año 2025, siendo las 19.15 horas, se reúne la Junta Promotora del Partido Nuevos Rumbos , con el objeto de tratar temas de interés partidario, en particular lo referente al proceso electoral departamental.

Atento a la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) correspondientes al año 2025, y en virtud de la necesidad de definir los candidatos del partido para las elecciones legislativas del departamento de San Carlos, se resuelve convocar a todos los afiliados del Partido Nuevos Rumbos a una asamblea partidaria que tendrá lugar el miércoles 13 de agosto del 2025, con el fin de llevar a cabo la elección de los candidatos a concejales que representarán al partido en dicho proceso electoral.