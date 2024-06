Conciliación obligatoria: no participó el Ejecutivo y la Corte le entregó las propuestas a los gremios

En el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, este viernes se llevó a cabo la primera audiencia fijada para solucionar el conflicto gremial de funcionarios y empleados judiciales. Al tratarse de una instancia solicitada por el Poder Judicial en su conjunto, desde el Ejecutivo decidieron correrse de la mesa en esta oportunidad, y fueron representantes de la Suprema Corte de Justicia los que llevaron adelante la negociación con el gremio de empleados judiciales. Mientras tanto, se lleva adelante el segundo encuentro consecutivo con el sindicato de funcionarios.

“Vino la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo no se hizo presente. La Corte trajo distintas alternativas, a los efectos de destrabar el conflicto. Trajo una acordada nueva, reemplazando a la Acordada 19.000, que es una vieja lucha que tenemos los Judiciales. Vino y ofreció un convenio colectivo de trabajo y empezar a trabajar en comisiones”, expresó el secretario general del sindicato de Empleados Judiciales, Ricardo Babillon.

Además, el gremialista indicó que se presentó la propuesta de un nuevo ítem de productividad para los judiciales. “Está atada a las negociaciones que ellos lleven con el Poder Ejecutivo. Es un ítem que nosotros entendemos no es aplicable para el Poder Judicial, pero fundamentalmente muestra la predisposición para acercar una mejor oferta salarial”, señaló.

“Por lo tanto, nosotros solicitamos un plazo de una semana más. Tanto la Corte como nosotros, nos hemos puesto de acuerdo para poder trabajar durante esta semana”, afirmó. Es decir que el próximo viernes 14 de junio se reunirán nuevamente en la Subsecretaría de Trabajo.

Babillon indicó que desde la Procuración de la Corte también acercaron “una posible solución para el conflicto de las oficinas fiscales”, que consiste en el pago de horas extras por las horas de más que trabajan los auxiliares. “Nosotros hemos hecho una contrapropuesta, que es incrementar una doble asignación de clase o un básico compuesto, dónde este segundo componente, remunere las dos horas de más que trabajan los compañeros de las oficinas fiscales. Entendemos que sería la mejor solución para este conflicto”, explicó.

En cuánto a un incremento salarial en particular, Babillon dijo: “Nosotros pedimos que nos especifiquen de qué porcentaje estamos hablando y nos respondieron que no tienen ese número por el momento. Pero como a nosotros nos interesa avanzar en otro sentido y no en un ítem más, el hecho de que hayan manifestado la voluntad de destrabar en la parte salarial el conflicto, es importante y nos da perspectivas de cara a la semana que viene”.

Desde el Gobierno provincial le respondieron a Los Andes que decidieron no participar en estas primeras reuniones porque la conciliación la había solicitado la Suprema Corte de Justicia. Si bien, no descartaron formar parte de la próxima reunión, advirtieron que la oferta salarial la van a coordinar con las autoridades del Poder Judicial.

“Lo salarial lo coordinamos con el Poder Judicial, más allá de la participación en la conciliación”, indicaron desde Casa de Gobierno y sostuvieron que lo propuesto “ha estado por encima de los porcentajes de inflación” y que están trabajando en un “sistema de incentivos basados en la productividad”.

Por el lado del gremio de Empleados Judiciales, Babillon consideró que venían sosteniendo que su patronal es la Corte y “es con quién tenemos que dialogar, para que luego vayan de poder a poder, a reclamar las partidas presupuestarias para destrabar este conflicto, como también avanzar en un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo y una nueva carrera judicial”.

“No podemos imaginar una carrera judicial con el mismo impacto presupuestario que hoy tiene el Poder Judicial. Entonces, esta es función de la Corte a nuestro entender. Lamentamos la no presencia del Poder Ejecutivo, porque hubiese sido mucho más útil y quizá si hubiera avanzado en muchos más aspectos, pero es una decisión política de la que tendrá que hacerse cargo el Gobierno”, agregó.

Y completó: “Hasta hace poco escuchábamos al Gobernador (Alfredo Cornejo) decir que los judiciales no queríamos dialogar y estamos en la mesa que veníamos solicitando, pero el Ejecutivo lamentablemente no se hizo presente”.

Aumento por decreto

Recordemos que esta conciliación tiene en vistas la paritaria del segundo trimestre del año, la cual no fue aceptada por el gremio. De hecho, el aumento por decreto que recibieron los judiciales el 17 de mayo fue menor a las dos propuestas ofrecidas en dichos encuentros paritarios.

El artículo 1 del decreto 947 les otorgó “a los agentes públicos pertenecientes al Régimen Salarial 10, un incremento salarial del 10% sobre la asignación de clase para abril, mayo y junio de 2024 respectivamente calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023.

El incremento es no acumulativo y alcanza exclusivamente a los agentes del sector”. Como se mencionó, en paritarias, a los judiciales les habían ofrecido un mayor porcentaje y sumas fijas que no aparecieron en el decreto.