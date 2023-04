Con su propio partido, el pastor Bonarrico se lanza a la gobernación para “resucitar” Mendoza

Después del escándalo judicial desatado por un subsidio de $18 millones que le otorgó el Gobierno (y luego derogó), el pastor evangélico Héctor Bonarrico vuelve a la escena política para estas elecciones con el afán de “resucitar” a Mendoza.

En el día de cierre de frentes, afirmó que se presentará como precandidato a gobernador con su partido MASFE. “Si, nos presentamos solos con MASFE en toda la provincia”, aseguró en diálogo con Los Andes.

El exlegislador provincial dijo que el motivo de presentarse fue “traer a la política la moralidad que se ha perdido, incluyendo a las calumnias que me recayeron producto de falacias y mentiras que están en todos los partidos”. Cabe resaltar que las denuncias presentadas tanto por el Gobierno como por el peronismo a raíz del polémico subsidio, resultaron archivadas por “inexistencia de delito”.

“La Justicia dice que mentir no es bueno y eso hicieron conmigo, a tal punto que la fiscal archivó el caso, diciendo que no había sustento legal. Era todo fundamentado en falacias, posiblemente para sacar al campo de competencia a MASFE. Porque ambos partidos sabían que en la Legislatura, nunca votábamos algo que no fuera moral, ni siquiera insinuaciones de nada para favorecer algo. Posiblemente eso moleste y vamos a seguir firmes”, arremetió.

“Eso me dijo que la verdad es que, si quiero ayudar a Mendoza, tenemos que seguir trabajando solos. Hay un dicho de ´dime con quien andás y te diré quien eres´”, afirmó como explicación por no conformar un frente con otra fuerza.

El precandidato dijo que todavía no define su compañero de fórmula y que va a cuidar al resto de sus candidatos para que no sufran “acosos y ataques mentirosos”.

“Ninguno jamás ha vivido en la política. Son gente honesta y transparente que tiene experiencia en empresas y la iglesia. No deben impuestos ni sueldos a sus trabajadores. No están contaminados”, aseguró.

Y como ejes de campaña, completó: “Vamos a resucitar a una Mendoza muerta. Mendoza está muerta por la inseguridad, la desocupación, los sueldos ínfimos y la deuda que tiene. Está como el país, no hay diferencias con el gobierno nacional. Son las mismas personas que gobiernan desde hace 40 años”.