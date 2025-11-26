26 de noviembre de 2025 - 07:56

Con PSJ Cobre Mendocino a la cabeza, Diputados tratará en una sesión clave los proyectos mineros de Cornejo

El proyecto regresa con nueva propuesta y apoyo oficialista. También se tratarán regalías mineras y el fondo de compensación.

Tras dictamen favorable, Diputados votará las DIA, el régimen de regalías y el fondo ambiental. Se esperan posiciones divididas.

Tras dictamen favorable, Diputados votará las DIA, el régimen de regalías y el fondo ambiental. Se esperan posiciones divididas.

Foto:

Prensa Diputados
Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una sesión extensa y cargada de tensión por el tratamiento de los cuatro proyectos mineros enviados por el gobernador Alfredo Cornejo. Los legisladores fueron convocados para las 11, aunque el debate comenzaría más tarde. Afuera de la Legislatura se espera la presencia de ambientalistas y organizaciones sociales.

Leé además

Las comisiones de Diputados dieron dictamen a cuatro proyectos mineros, incluida la DIA de PSJ Cobre Mendocino, con apoyo parcial de la oposición y tratamiento previsto para este miércoles.

Diputados: con un peronismo en duda, el Gobierno ya fijó fecha para votar los proyectos mineros

Por Jorge Yori
El gobernador Alfredo Cornejo analizó el avance de los proyectos mineros en la Legislatura. 

Alfredo Cornejo sobre PSJ: "Hay consenso político y aventuro que habrá una votación muy buena"

Por Martín Fernández Russo

Los proyectos incluidos en el orden del día son las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, más conocido como San Jorge, y del Distrito Minero Malargüe Occidental II. También se discutirán la creación de un Régimen de Regalías Mineras y la conformación del Fondo de Compensación Ambiental.

Tras obtener dictamen por amplia mayoría en el plenario de comisiones, el oficialismo buscará replicar ese resultado en el recinto. Si bien las votaciones requieren mayoría simple, número con el que cuenta Cambia Mendoza, la intención es que una parte importante de la oposición acompañe los cuatro proyectos.

Comisiones conjuntas de Diputados
El plenario de las comisiones de Legislaci&oacute;n y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, Econom&iacute;a, Ambiente, y Derechos y Garant&iacute;as de la C&aacute;mara de Diputados dieron dictamen a los cuatro proyectos mineros enviados por el Gobierno de Alfredo Cornejo.

El plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, Economía, Ambiente, y Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados dieron dictamen a los cuatro proyectos mineros enviados por el Gobierno de Alfredo Cornejo.

En la votación en comisiones, La Unión Mendocina acompañó los dictámenes, excepto Jorge Difonso, quien rechazó las cuatro iniciativas. La misma postura adoptaron Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), José Luis Ramón (Protectora) y Valentina Morán, del peronismo afín a La Cámpora.

Por su parte, los diputados del PJ Gabriela Lizana, Gustavo Perret, Verónica Valverde y Natalia Vicencio optaron por abstenerse. El presidente del bloque, Germán Gómez, y los legisladores Juan Pablo Gulino y Julio Villafañe no estaban presentes al momento de la votación.

La decisión del peronismo de abstenerse, sumada a las ausencias, responde a que el bloque aún no definió su postura para la sesión. Este martes por la tarde y el miércoles por la mañana mantendrán reuniones para fijar una posición final.

Qué dijo Cornejo

Tras inaugurar la ampliación del colector Blanco Encalada, en Luján de Cuyo, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió al avance de los cuatro proyectos mineros que el oficialismo logró destrabar en comisiones y que serán tratados este miércoles en Diputados.

“Creo que hay consenso político y aventuro que habrá una votación muy buena”, señaló al referirse al proyecto de PSJ Cobre Mendocino.

Luego de conseguir el dictamen en comisiones, el mandatario se mostró confiado en que se repita la misma situación en el recinto.

“Ojalá salgan aprobadas. Creo que va a ser muy bueno para la provincia dar certidumbre de que podemos hacer minería con todos los recaudos”, expresó el mandatario.

Alfredo Cornejo-minería
El gobernador Alfredo Cornejo analizó el avance de los proyectos mineros en la Legislatura.

El gobernador Alfredo Cornejo analizó el avance de los proyectos mineros en la Legislatura.

Los puntos clave de los proyectos

PSJ Cobre Mendocino enfrentará por segunda vez una votación en la Legislatura, luego del rechazo unánime que obtuvo en Diputados en 2011. Con nuevos inversores y un proyecto reformulado, regresa al recinto con perspectivas más favorables.

El emprendimiento, ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 de la Ciudad de Mendoza, prevé una inversión de 559 millones de dólares.

También avanzan las declaraciones de impacto ambiental para 27 proyectos de exploración en el área Malargüe Distrito Minero Occidental II. En una primera etapa ya habían sido aprobadas 34 DIA, y ahora se busca ampliar la actividad en la zona.

Otra iniciativa crea un Régimen de Regalías Mineras. El Ejecutivo propone un sistema de cobro que podría llegar hasta el 3%, ajustado a cada etapa del proyecto. De los fondos recaudados, el 88% se destinará a la Provincia y el 12% a los municipios que adhieran.

Los recursos podrán utilizarse para obras públicas e infraestructura social, ambiental y productiva. Del total provincial, un 15% irá al Fondo de Desarrollo Socioambiental.

Por último, el proyecto que crea el Fondo de Compensación Ambiental prevé financiarse con multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes vinculados a las DIA, créditos, donaciones y recuperos legales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los gobernadores relanzan Innovación Federal y apuntan a conformar un bloque fuerte en Diputados

Los gobernadores relanzan Innovación Federal y apuntan a conformar un bloque fuerte en Diputados

Por Redacción Política
La iniciativa incorpora nuevos supuestos de “peligro inminente”, amplía funciones policiales y establece excepciones a la obligación de identificarse antes de disparar. El PJ votó en contra y advirtió sobre posibles abusos.

Diputados: media sanción a la reforma del uso de armas de fuego de la Policía

Por Redacción Política
Tres dipuados se suman a La Libertad Avanza.

Milei sonríe: tres diputados se sumaron a La Libertad Avanza y el Gobierno se acerca a la primer minoría

Por Redacción Política
Los gobernadores dialoguistas de Catamarca, Raúl Jalil y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Batalla por la primera minoría: cómo la decisión de Jalil y Zamora puede cambiar el poder en Diputados

Por Silvia Rajcher