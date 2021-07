Con Kerchner y Najul, pero sin Jaliff: estos son los precandidatos de Cambia Mendoza a la Legislatura

A horas de que venza el plazo para la presentación de listas ante la Justicia Electoral, el Frente Cambia Mendoza dio a conocer este sábado a los principales precandidatos que competirán en las legislativas 2021. En tanto, si bien las negociaciones por los lugares en las boletas seguirán hasta esta noche, desde el oficialismo confirmaron a varios dirigentes que disputarán las bancas para la Legislatura provincial y entre ellos hay nombres conocidos y algunas sorpresas.

El acto de presentación de la lista oficialista tuvo lugar este mediodía en el Hotel Raíces Aconcagua y los protagonistas fueron los aspirantes al Congreso de la Nación. Los nombres de los postulantes al Senado y la Cámara de Diputados ya habían ido trascendido en los últimos días, pero un dato de color fue que el gobernador Rodolfo Suárez formará parte de la grilla como precandidato suplente a senador nacional.

El actual diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, y la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, liderarán la boleta de precandidatos a senadores nacionales, seguidos por Suárez como primer suplente. En tanto, la nómina de diputados la encabezarán los actuales senadores Julio Cobos, en primer lugar, y Pamela Verasay, en segundo término. La tríada la completa Álvaro Martínez, presidente del Pro mendocino y legislador provincial.

Respecto de los otros dos nombres que integrarán esta la lista de aspirantes a la Cámara Baja, el mandatario provincial indicó que se trata de dos jóvenes dirigentes del sur provincial, pero no reveló sus nombres y remarcaron desde el radicalismo que se conocerán en las próximas horas. Una fuerte posibilidad es que la actual diputada provincial María José Sanz sea quien ocupe el cuarto lugar.

Pero además de votar para renovar las bancas nacionales los mendocinos elegirán en estos comicios a 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos en cuatro secciones electorales.

A la Primera Sección (que involucra a Capital, Las Heras, Guaymallén y Lavalle) le corresponden 6 senadores y 8 diputados. Para la Segunda (Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) son 5 senadores y 6 diputados. La Tercera (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y Tunuyán) aporta 4 senadores y 5 diputados. Y la Cuarta (San Rafael, General Alvear y Malargüe) otros 4 senadores y 5 diputados.

Los nombres oficialistas para la Legislatura

Consultado por Los Andes, Cornejo destacó que “nosotros vamos a encabezar todas las listas legislativas con una mujer y un hombre, como lo hicimos en las últimas tres elecciones. Estamos tratando de poner lo mejor que podemos para seducir al electorado, pero también para transmitir un concepto”.

Por su parte, el intendente de Godoy Cruz y titular de la UCR local, Tadeo García Zalazar, manifestó que “el 80% de los nombres es renovación y hay muy pocas reelecciones y algunos cambios de cámara”.

Un dato relevante es que el histórico dirigente radical Juan Carlos Jaliff, quien finaliza su mandato como senador en abril del 2022, no formará parte de las listas para buscar su reelección. El exvicegobernador ocupa una banca en la Cámara Alta desde 2010 y había sido reelecto en 2013 y 2017. “Juan Carlos no nos va a acompañar en esta oportunidad como candidato pero sí va a seguir trabajando con nosotros. Tiene 70 años y está súper lúcido, así que no lo jubilamos para nada. Creemos que es más sabio ahora que cuando yo lo conocí hace casi 40 años”, expresó Cornejo al respecto.

La futura salida de Jaliff de la Legislatura dejará vacante Presidencia Provisional del Senado. Fuentes del radicalismo señalaron a Los Andes que uno de los posibles aspirantes a sucederlo es Martín Kerchner, quien encabezará la lista de senadores por la tercera sección y que ya ha tenido conversaciones con el vicegobernador Mario Abed respecto a esta posibilidad.

En la primera sección, la lista de senadores estará liderada por Claudia Najul, diputada nacional próxima a finalizar su mandato y ex ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes durante la gestión de Cornejo. “Es una persona que puede opinar en temas de salud y está mucho más formada con la experiencia que ha adquirido como ministra y diputada nacional”, destacaron desde el oficialismo. Alejandro Diumenjo, presidente del bloque de la UCR en el Senado, irá por la reelección ubicándose en el segundo lugar.

En cuanto a los diputados el primer lugar será para otro dirigente que buscará renovar. Se trata de Jorge López, presidente del Interbloque Cambia Mendoza en la Cámara Baja y titular de la Comisión de Hacienda. Segunda irá Cecilia Rodríguez, jefa de la bancada radical en la Cámara Baja.

Dos dirigentes del Pro se suman a estas listas. Por un lado un político de larga trayectoria que llegó a ser diputado nacional como Enrique Thomas, y el otro es Gabriel Pradines, un ingeniero de 30 años y referente de la Juventud Pro.

La lista de senadores de la segunda sección llevará como primera precandidata a la directora del hospital Paroissien de Maipú, Fernanda Sabadin. Mientras que el contador público maipucino Valentín González, representará al Pro en esta grilla.

Aún resta confirmar quién liderará para la categoría de diputados en este distrito pero será una sorpresa quién lo hará en segundo término. Se trata de Giuliana Díaz, presidenta de la Comisión Femenina de la Liga Mendocina de Fútbol.

Respecto de la tercera sección, el ex ministro de Economía, Infraestructura y Energía durante la administración Cornejo y actual director de YPF, Martín Kerchner comandará la nómina de senadores provinciales. Segunda irá Mariana Zlobek, concejal de Godoy Cruz y presidenta del bloque UCR. Mientras que tercero se ubicará el dirigente del Pro, Germán Vicchi, quien es presidente de la Fundación Pensar de Mendoza, usina de ideas del macrismo.

El Pro también tendrá la primera ubicación en la lista de diputados provinciales y la ocupará Lula Balcells Miró, presidenta del Pro Mujeres y hermana del ex legislador radical y actual titular de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, Gabriel Balcells Miró. Estará secundada por Diego Costarelli, quien saltará de cámara pasando del Senado a Diputados. En tanto, el tercer lugar será para Mauricio Torres, dirigente de Unión Popular y hombre de confianza de Jorge Difonso, quien buscará renovar su banca.

Asimismo, para la cuarta sección el apuntado para ser cabeza de lista para el Senado es Abel Freidemberg, director Regional Zona Sur del Ministerio de Salud y ex candidato a intendente de San Rafael por Cambia Mendoza. En segundo término irá Jessica Laferte, funcionaria legislativa del Concejo Deliberante de Malargüe y esposa del intendente Juan Ojeda.

En cuanto a la categoría de diputados una dirigente aún no confirmada oriunda de General Alvear tiene ese sitio reservado y en segundo término se ubicará Gabriel Vilchez, bioingeniero sanrafaelino representando al Pro.