Con fondos de la Nación, terminarán 367 casas de la Tupac

Las casas que la Tupac Amaru , por sus conflictos judiciales, dejó sin terminar en Mendoza, de a poco empiezan a vislumbrar su reactivación. Ayer se confirmó que 367 viviendas (la mayoría en Lavalle) entrarán en el Programa Reconstruir de la Nación que garantizará fondos para las obras, a través del convenio que firmó el gobernador Rodolfo Suárez con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Se trata de una de las obras para la provincia que trajo en su valija con fondos nacionales el funcionario de Alberto Fernández y que será anunciada por el propio Ferraresi hoy -según pudo saber Los Andes- en tierra peronista, Lavalle, junto al intendente Roberto Righi.

El programa en el que incluirán a las casas de la Tupac, convertidas en “elefantes blancos” desde abril de 2017 tras la detención de la líder de la organización, Nélida Rojas, fue ideado cuando todavía era titular del ministerio de Hábitat, la albertista María Eugenia Bielsa, pero su salida en noviembre de 2020 lo dejó en stand by. Ahora su remplazante, el cristinista Ferraresi, promovió para motorizarlo la aprobación de una ley, la 27.613, para la “reactivación y finalización de obras paralizadas o abandonadas en todo el país”.

Con esa norma, publicada en el Boletín Oficial el 12 de marzo pasado, el ministro vino a Mendoza para concretar la firma de los convenios para terminar las casas. “Ya habíamos estado hablando con el intendente (Righi), que nos había traído la inquietud. Queríamos darle las herramientas, que era una ley que nos permite reactivar las viviendas a valores actuales. Estaremos firmando el convenio entre hoy y mañana”, dijo Ferraresi a Los Andes ayer en el barrio La Favorita, mientras compartía un acto con otro jefe comunal, el radical Ulpiano Suárez.

En su apogeo, que coincidió con el segundo gobierno de Cristina Kirchner en la Nación, la Tupac empezó a construir 1.035 casas en distintos departamentos de Mendoza, de las cuales logró entregar a sus propietarios (militantes de la organización) sólo 331 antes de la detención de Rojas y su familia por supuestas estafas y manejos financieros que hicieron de fondos públicos. Aunque después todos los miembros del clan fueron liberados, las causas judiciales siguen abiertas pero, como las casas, están paralizadas en la Justicia provincial.

En setiembre de 2018, durante el gobierno de Alfredo Cornejo, el IPV anunció que iba a terminarlas con fondos propios y con otros nacionales que iba a gestionar. Así, el organismo provincial logró completar las obras de otras 350. Las que quedaron inconclusas, el 80% de ellas en Lavalle, son las que ahora prometen tener un final de obra de la mano de la Nación y Ferraresi.

Aunque en la reunión del ministro de Fernández con Suárez no se habló de montos de dinero, en el IPV han calculado que se necesitan unos $400 millones para dejar listas estas 367 viviendas. Ese dinero no es sólo para completar los detalles de la obra gruesa, sino también para reforzar las construcciones porque, según la evaluación que hizo el Instituto, las casas no son de buena calidad y en muchos casos fueron levantadas por personas que no tenían conocimientos sobre construcción.

Mil casas para Mendoza

Las casas de la Tupac son parte de una serie de cuatro convenios que firmaron Suárez y Ferraresi ayer al mediodía en el cuarto piso de Casa de Gobierno. En total, abarcan la construcción de 1.000 “unidades habitacionales” por $4.500 millones, según se informó oficialmente.

El primero de ellos es la adhesión de Mendoza al programa Casa Propia-Construir Futuro, que promueve construir 120.000 casas en todo el país hasta 2023 con financiación mixta, de la Nación y las provincias.

El segundo convenio, relacionado con el anterior, adhiere al Fondo Nacional Solidario de Vivienda para que las familias adjudicatarias paguen la vivienda que reciban en hasta 360 cuotas, según su nivel de ingresos, y que esa recaudación se reinvierta en nuevas obras.

El tercero es el mencionado Programa Reconstruir, mientras que el cuarto convenio, firmado por el Gobernador y Ferraresi, ayudará a iniciar los procesos licitatorios de tres barrios: Congreso y Progreso (Guaymallén), etapa II del Flores - Olivares (Ciudad) y la etapa I del Perdriel Norte (Luján de Cuyo).

Capital Ferraresi, junto a un intendente radical

La intensa agenda del ministro de Hábitat de la Nación continuará hoy en Lavalle, pero ayer tuvo una parada importante en tierras radicales. Por la tarde, Jorge Ferraresi estuvo recorriendo el barrio La Favorita, en el oeste de Capital, junto al intendente Ulpiano Suárez. Con él firmó el inicio de las obras de la quinta y última etapa de urbanización del conglomerado, que beneficiarán a mil familias y harán posible un acceso universal a los servicios básicos. Los trabajos costarán $514 millones, aportados en concepto de subsidio por el Banco Mundial.