Con el uniforme, Carlos Presti juró como nuevo ministro de Defensa: "La vamos a romper toda".

Este viernes al mediodía, Carlos Presti asumió como nuevo ministro de Defensa en reemplazo de Luis Petri , en una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada . Se trata de la primera vez desde el regreso de la democracia en 1983 que un militar en actividad ocupa la conducción política de la cartera de Defensa.

El Presidente le tomó juramento a Presti luego de aceptar la renuncia de Petri, quien dejó el cargo para asumir como diputado nacional por Mendoza .

“Teniente general Carlos Alberto Presti, ¿jurás por Dios y por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina?”, preguntó Milei.

“ Sí, juro ”, respondió el ministro, tras lo cual ambos se fundieron en un abrazo al que luego se sumó Luis Petri . " Vas a hacer historia, la vamos a romper toda, vamos carajo ", se lo escuchó al presidente.

El nuevo ministro terminó de definir en las últimas horas su equipo de colaboradores, que combina continuidad con la gestión anterior y un fuerte regreso de cuadros militares a puestos clave . La estrategia de Presti apunta a sostener las reformas iniciadas por Petri desde diciembre de 2023, pero con una mayor presencia de oficiales de carrera en el organigrama.

La Secretaría de Estrategias y Asuntos Militares, equivalente a una vicecartera, quedará a cargo del general de división Jorge Alberto Puebla (59), con amplia experiencia en planificación y considerado un nexo clave entre el Ministerio y los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas.

En la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa asumirá el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella, desplazado durante el ciclo kirchnerista. Su regreso refuerza el área de cooperación militar internacional, especialmente con Estados Unidos e Israel, uno de los ejes de la política exterior del gobierno de Milei.

Una de las prioridades inmediatas es la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), afectado por fuertes déficits y reclamos por demoras en prestaciones. El organismo será conducido por un civil con experiencia en gestión empresarial, cuyo nombre no se dio a conocer, y será uno de los primeros frentes de intervención del nuevo ministro.

En la Agencia Logística de la Defensa asumirá el general de brigada Carlos Horacio Martín, especialista en adquisiciones y planificación, un área importane ante los planes de modernización que el Gobierno busca impulsar en los próximos meses.

El licenciado Guillermo Madero continuará como jefe de Gabinete de Asesores, mientras que Mario Katzenell seguirá al frente de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa. El coronel de Intendencia Ariel Andrés Mira Peña estará a cargo del área de Administración.

Se reordenó la Cúpula Militar

La llegada de Presti se da en medio del recambio en la conducción de las Fuerzas Armadas. La jefatura del Estado Mayor Conjunto volvió a la Armada Argentina tras tres décadas, con el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare al frente, acompañado por el general de brigada Sergio Jurczyszyn como subjefe. El brigadier general Xavier Isaac pasó a retiro.

En el Ejército fue designado como jefe de Estado Mayor el general Oscar Santiago Zarich, mientras que en la Armada asumió el vicealmirante Juan Carlos Romay. En la Fuerza Aérea fue ratificado el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, figura central en el proceso de incorporación de los aviones F-16 que arribaron al país.