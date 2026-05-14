14 de mayo de 2026 - 12:59

Con Adorni pero sin Caputo, arrancó la inauguración del parque solar "El Quemado"

La inauguración del parque solar El Quemado no cuenta con la presencia del ministro de Economía Luis Caputo. En cambio, sí vino el jefe de gabinete Manuel Adorni.

El presidente de YPF, Horacio Marín,; junto al gobernador Alfredo Cornejo y el jefe de gabinete Manuel Adorni, en la inauguración del parque solar El Quemado.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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"Es muy impresionante lo que hay acá, Argentina tiene un futuro muchísimo mejor que el que conocemos", fueron las primeras palabras de Adorni, quien padeció alguna demora en la entrega del discurso escrito que tenía pensado pronunciar.

Si bien entre los presentes también aparece el presidente de YPF, Horacio Marín, la presencia de Adorni es el dato más relevante, ya que, en medio de los cuestionamientos en su contra, hasta algunas figuras del cornejismo, como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, lo han criticado: “Debería presentar su renuncia indeclinable” señaló ayer el jefe comunal.

Caputo no vino a Mendoza al final por "problemas de agenda", según comunicó su entorno, a pesar de que por medio de las redes sociales realizó un anuncio importante: anunció que el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, ubicado en Uspallata, fue aprobado para ingresar al RIGI con una inversión total de 891 millones de dólares.

Sin la presencia del ministro de Economía Cornejo, Adorni y Marín ocupan la centralidad del evento. Los tres hablarán y Adorni cerrará el acto con un mensaje.

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