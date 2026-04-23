Colegio de Abogados: ganó el oficialismo y Alejandra Lanci es su nueva presidenta

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza renovó este miércoles sus autoridades en una elección que terminó con una victoria contundente de la lista 1 “Abogacía Independiente y Activa” . El espacio se impuso con el 62% de los votos y consagró a Alejandra Lanci como nueva presidenta de la institución.

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La dirigente, que se desempeña desde hace años en la Asesoría de Gobierno —órgano dependiente del Poder Ejecutivo— y es hija del histórico referente radical Hugo Lanci, encabezó una propuesta que logró superar con claridad a la lista opositora.

El espacio “ Alternativa Profesional Autónoma (APA) ”, liderado por el penalista y exsubsecretario de Justicia Alejandro Poquet , obtuvo el 38% de los sufragios.

Del acto electoral participaron 1.574 abogados y procuradores . En comparación con los comicios de 2024, el oficialismo no solo amplió su caudal de votos sino que estiró la diferencia con la oposición en alrededor de diez puntos porcentuale s, en una elección que en aquella oportunidad había contado con tres listas en competencia.

Más allá de la renovación institucional, la disputa tuvo un trasfondo político vinculado al rol del Colegio en el Consejo de la Magistratura, organismo clave del sistema judicial provincial encargado de la selección, evaluación y eventual remoción de jueces.

Actualmente, la representación de la Primera Circunscripción en ese ámbito está en manos de Pablo Teixidor, quien asumió en marzo de 2025 por un período de dos años.

En ese contexto, el triunfo de Lanci refuerza la influencia del oficialismo provincial dentro de uno de los espacios de mayor peso en la estructura judicial, un punto que había sido eje de cuestionamientos por parte de la oposición durante la campaña.

La fórmula ganadora se completó con Claudio Tejada como vicepresidente, un profesional vinculado al sector asegurador. En tanto, la abogada laboralista María Ángeles De Blasis ocupará el cargo de primera vocal titular.

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Triunfo oficialista en el Tribunal de Ética

El resultado también se replicó en el Tribunal de Ética y Disciplina, donde la lista oficialista se impuso con el 58% frente al 42% de APA. Este organismo tiene un rol central en la vida institucional del Colegio, ya que es el encargado de evaluar conductas profesionales, aplicar sanciones y resolver sobre la eventual suspensión o quita de matrículas.

El nuevo Directorio Titular estará integrado además por Osvaldo Pritz, Valentina Lopresti, Franco Maraviglia y Blanca Mangione. Por su parte, el Tribunal de Ética y Disciplina quedó conformado por Sebastián Sosa, Natalia Vallina, José Luis Victoria, Federica Surballe, Pablo De Rosas, Milagros Berti García, Juan Ignacio Petra, Susana Pasten, Federico Perinetti, Marcia Arcajo y Matías Pereyra.

En cuanto a la representación de la oposición, la lista APA contará con tres miembros en cada uno de los órganos. En el Directorio tendrán lugar Gustavo Gaido, Jéssica Nicastro y Leandro Rodríguez Pons, garantizando así su presencia institucional pese a la derrota electoral.