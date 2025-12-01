1 de diciembre de 2025 - 11:34

Coimas en ANDIS: Spagnuolo presentó una pericia que afirma que los audios "fueron editados" y pidió su sobreseimiento

El informe presentado por la defensa del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad señala que el audio muestra trazas de voz sintética generada con inteligencia artificial.

Coimas en ANDIS: Spagnuolo pidió su sobreseimiento y presentó una pericia que afirma que los audios fueron editados.

Coimas en ANDIS: Spagnuolo pidió su sobreseimiento y presentó una pericia que afirma que los audios fueron editados.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó su sobreseimiento y presentó ante la Justicia un informe pericial que sostiene que los audios que lo involucran en un presunto esquema de retornos del 3% en la compra de medicamentos son falsos, editados y modificados.

Leé además

El extitular de Andis, Diego Spagnuolo 

Coimas en Andis: Diego Spagnuolo se negó a responder preguntas y denunció que los audios fueron manipulados

Por Redacción Política
Javier Milei habló sobre la causa Andis y afirmó que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz.

Javier Milei negó las acusaciones de coimas en Andis y habló de "mala intención y complicidad mediática"

Por Redacción Política

Su defensa también pidió la nulidad de todas las resoluciones que se basaron en la fidelidad de esas grabaciones.

La pericia que presentó Diego Spagnuolo

El estudio fue realizado por el perito Miguel Ángel de la Torre Guijarro, quien concluyó que el archivo con la supuesta voz de Spagnuolo fue "Editado y modificado múltiples veces", también señaló que no dispone de la secuencia completa por lo que "no es posible realizar un examen exhaustivo y concluyente de manera inequívoca sobre la autenticidad e integridad del audio".

A su vez determinó que presenta 18 cortes compatibles con edición intencional, contiene "errores de la propia edición y manipulación del audio", "cambios bruscos en parámetros acústicos de amplitud y frecuencia" y muestra trazas de voz sintética generada con inteligencia artificial, con un 65% de probabilidad.

Diego Spagnuolo
El extitular de Andis, Diego Spagnuolo

El extitular de Andis, Diego Spagnuolo

El informe destacó que la conversación comienza con sonido ambiente de un recinto cerrado, similar a una cafetería, pero dos minutos después cambia y adquiere características acústicas propias de una conversación telefónica, algo improbable en un audio continuo. También se hallaron artefactos de edición posteriores al registro original.

Los abogados de Spagnuolo, Mauricio D´Alessandro y Pablo Parera, sostuvieron: "Los audios que dieron origen a la presente investigación han sido editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial, así como, con alto grado de certeza, producto de escuchas telefónicas ilegales".

Con el perito solicitaron la nulidad de todas las resoluciones dictadas a partir de ese material y el sobreseimiento inmediato del exdirector de la ANDIS.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La casa donde cámaras de seguridad registraron llegar a Spagnuolo, para reunirse con Calvete, habría pertenecido a Boudou. 

El sitio donde Calvete se reunía con Diego Spagnuolo habría sido la casa de Boudou

Por Redacción Política
El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a Chiqui Tapia.

Lavado de dinero del juego ilegal: la nueva sospecha sobre la financiera vinculada a "Chiqui" Tapia

Por Redacción Política
La despedida de Santiago Caputo a Patricia Bullrich: Dentro de cincuenta años se hablará de la Doctrina Bullrich.

La despedida de Santiago Caputo a Patricia Bullrich: "Dentro de cincuenta años se hablará de la 'Doctrina Bullrich'"

Por Redacción Política
La modificación del régimen sancionatorio y la incorporación de nuevos requisitos busca ordenar la prestación del servicio en aplicaciones de transporte.

Ya rigen las nuevas reglas para Uber y Cabify: estos son los cambios más importantes

Por Redacción Política