Coimas en ANDIS: Spagnuolo presentó una pericia que afirma que los audios "fueron editados" y pidió su sobreseimiento

El informe presentado por la defensa del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad señala que el audio muestra trazas de voz sintética generada con inteligencia artificial.

Coimas en ANDIS: Spagnuolo pidió su sobreseimiento y presentó una pericia que afirma que los audios fueron editados.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, solicitó su sobreseimiento y presentó ante la Justicia un informe pericial que sostiene que los audios que lo involucran en un presunto esquema de retornos del 3% en la compra de medicamentos son falsos, editados y modificados.

Su defensa también pidió la nulidad de todas las resoluciones que se basaron en la fidelidad de esas grabaciones.

La pericia que presentó Diego Spagnuolo El estudio fue realizado por el perito Miguel Ángel de la Torre Guijarro, quien concluyó que el archivo con la supuesta voz de Spagnuolo fue "Editado y modificado múltiples veces", también señaló que no dispone de la secuencia completa por lo que "no es posible realizar un examen exhaustivo y concluyente de manera inequívoca sobre la autenticidad e integridad del audio".

A su vez determinó que presenta 18 cortes compatibles con edición intencional, contiene "errores de la propia edición y manipulación del audio", "cambios bruscos en parámetros acústicos de amplitud y frecuencia" y muestra trazas de voz sintética generada con inteligencia artificial, con un 65% de probabilidad.

Diego Spagnuolo El extitular de Andis, Diego Spagnuolo El informe destacó que la conversación comienza con sonido ambiente de un recinto cerrado, similar a una cafetería, pero dos minutos después cambia y adquiere características acústicas propias de una conversación telefónica, algo improbable en un audio continuo. También se hallaron artefactos de edición posteriores al registro original.