Clan Bento: los inmuebles y autos de alta gama que decomisará la Justicia por lavado de dinero

La sentencia histórica del Tribunal Oral Federal N.º 2 contra el exjuez Walter Bento , condenado a 18 años de prisión por delitos de corrupción , incluyó además el decomiso de gran parte de los bienes adquiridos con dinero proveniente de las coimas que cobraba a cambio de beneficios judiciales .

El fallo completo con las condenas para Walter Bento y todos los responsables de la asociación ilícita

Sentencia histórica: condenaron al exjuez Walter Bento a 18 años de prisión por delitos de corrupción

Al exmagistrado se lo halló culpable por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe , cohecho pasivo en ocho hechos , enriquecimiento ilícito , lavado de activos , falsedad ideológica y ocultamiento de objetos útiles como prueba .

Además de la pena de 18 años de prisión , la más alta impuesta en una causa de corrupción a nivel nacional , se le aplicó una multa de $540.846.159 , la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de inmuebles , locales comerciales y autos de alta gama, todos ellos a nombre del clan familiar .

El exjuez federal Walter Bento fue condenado como líder de una banda que vendía beneficios judiciales a cambio de coimas.

También fueron condenados su esposa Marta Boiza y su hijo mayor Nahuel Bento , quienes —según acreditó el tribunal— integraban una banda paralela a la asociación ilícita que cobraba coimas en la Justicia Federal .

Boiza , exempleada judicial, recibió una pena de 6 años de prisión , inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $346.159 , por los delitos de enriquecimiento ilícito , lavado de activos y falsedad ideológica .

Marta Boiza Marta Boiza, condenada por enriquecimiento, lavado y falsedad ideológica. Ramiro Gómez / Los Andes

En tanto, Nahuel Bento, exfuncionario del Poder Judicial, fue condenado a 5 años de prisión y al pago de una multa de $16.642.040, tras ser hallado culpable por el delito de lavado de activos.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de los doctores Dante Vega, María Gloria André y Diego Velasco (Procelac), solicitó el decomiso de todas las propiedades de la familia Bento al momento de alegar en el juicio de cesura. Sin embargo, el TOF N.º 2 resolvió excluir dos inmuebles y un vehículo.

Se trata de la casa familiar, ubicada en calle Milán del barrio Palmares, cuyo decomiso había sido solicitado por el MPF debido a las mejoras estructurales realizadas, presuntamente vinculadas al lavado de activos.

Nahuel Bento-juicio Nahuel Bento, condenado por lavado de activos. Ramiro Gómez / Los Andes

También se rechazó el decomiso de un Audi Q5 —pedido por lavado— y de un local del Edificio Independencia, en Ciudad, que el MPF había requerido no por un delito específico, sino como parte del pago de la multa impuesta contra Bento.

De este modo, las juezas hicieron lugar a uno de los planteos de la defensa, que sostuvo que decomisar la vivienda familiar y dejar sin movilidad al grupo familiar vulneraba los derechos de Facundo Bento, el hijo del exjuez que presenta discapacidades severas.

El resto de las propiedades solicitadas por el MPF fueron admitidas en la sentencia. “Entendemos que varios de los bienes han sido producto del enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y uno de ellos del cohecho”, sostuvo el fiscal Velasco al fundamentar el pedido.

Decomisos de inmuebles ordenados

Por enriquecimiento ilícito:

Departamento ubicado en calle España al 900, Ciudad de Mendoza.

Por maniobras de lavado de activos:

Departamento en Torre Eugenia , Villa Palmares, Godoy Cruz.

Dos departamentos en Torre Carolina , Villa Palmares, Godoy Cruz.

Departamento en el Complejo Vista Cruz , calle San Martín Sur, Godoy Cruz.

Tres departamentos en el Fideicomiso Bosques de Mayo , calle Ozamis, Maipú.

Siete locales comerciales del Fideicomiso Il Mercato , entre calles 25 de Mayo y Ozamis, Maipú.

Una cochera ubicada en calle Pedro Molina, Ciudad.

Decomisos de vehículos ordenados

Por lavado de activos:

Audi Sedan S3

Audi A3

Por cohechos perpetrados:

BMW X6

BMW 335

A estos bienes se suma, para el pago de la multa impuesta, el decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok.

Asimismo, el tribunal dispuso requerir al Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la designación de un interventor judicial y/o administrador de los bienes decomisados, hasta tanto la sentencia quede firme.

La defensa de Walter Bento apelará el fallo en Comodoro Py

La defensa de Bento, integrada por los abogados Mariano Fragueiro Frías, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali, advirtió que “esto recién empieza” y anticipó que apelará la condena ante la Cámara Federal de Casación Penal, con sede en Comodoro Py, una vez conocidos los fundamentos del fallo, que se darán a conocer dentro de los 40 días hábiles.

Tampoco descartaron recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de que la condena sea confirmada en segunda instancia.

Por el momento, Walter Bento continuará detenido en la cárcel federal de Cacheuta, conforme lo ordenó el Tribunal Oral Federal N.º 2.

Las juezas resolvieron “mantener las medidas de coerción respecto de Walter Ricardo Bento y Luciano Ortego (NdR: condenado como organizador de la banda), hasta tanto adquiera firmeza la presente sentencia o concurran razones que propicien su modificación”.

Walter Bento-sentencia-palabras finales (2) El Tribunal Oral Federal N° 2, encabezado por la jueza Gretel Diamante. Ramiro Gómez / Los Andes

Durante el juicio de cesura, la defensa solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando el cuidado de su hijo Facundo, aunque las magistradas resolvieron diferir el tratamiento de ese pedido por vía escrita.

A lo largo del debate, el tribunal rechazó reiteradamente los planteos para concederle esa modalidad de detención al exjuez, aunque accedió a otorgarle algunas salidas esporádicas, por días y horarios determinados, a su vivienda del barrio Palmares, bajo estricta custodia del Servicio Penitenciario. Sobre todo cuando se accidentó Boiza.

Según fuentes judiciales, tras la condena a 18 años de prisión, el tribunal no mostrará la misma flexibilidad frente a los recursos que Bento planteaba cuando revestía la condición de imputado.