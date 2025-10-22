Cierre de campaña caliente en Formosa: militantes se enfrentaron y una mujer recibió un golpe de puño

En plena vía publica y en medio de empujones, un sindicalista agredió a una militante de LLA. Tuvo que intervenir la Policía local.

Militantes de La Libertad Avanza (LLA) y del peronismo en Formosa se enfrentaron este miércoles. El escenario fue la plaza San Martín, de la capital provincial.

En la recta final de la campaña, para las elecciones legislativas del próximo domingo, sucedió el episodio violento que tuvo como protagonistas a militantes justicialistas y libertarios. Ambos sectores se pelearon a golpes de puño por el uso del espacio físico.

Porque se produjeron incidentes entre militantes de LLA y seguidores del gobernador Gildo Insfrán pic.twitter.com/CdwOrqje64 — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) October 22, 2025 En medio de los empujones, un militante peronista -identificado como Fabián Rodríguez- golpeó a una mujer de LLA. Todo quedó registrado en las filmaciones de los ocasionales testigos.

Cabe mencionar que Rodríguez es conocido en la provincia por haber sido concejal del PJ. Además es un referente sindical, estrechamente vinculado al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien lleva 28 años en el poder.

Afortunadamente el enfrentamiento no escaló gracias a la intervención de la Policía formoseña. De todos modos, los libertarios denunciaron públicamente el hostigamiento de los justicialistas.