El Gobierno presentará en diciembre la ley Bases 2 y una nueva versión de la Ley Hojarasca

El Gobierno Nacional anunció hoy que mandará en diciembre la ley Bases 2 para tratar reformas que no se abordaron en la primera iniciativa, y una nueva versión de la ley Hojarasca , donde se proponían derogar unas 70 leyes.

El oficialismo buscará el recambio legislativo que se producirá el 9 de diciembre para avanzar con un paquete de proyectos con la confianza que tendrá un bloque mas numeroso, aunque perderá aliados claves como una veintena del PRO y de una decena de la UCR.

El anuncio fue formulado por los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Matías Fariña , en una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Previo a la exposición de los funcionarios, diputados opositores rechazaron la decisión del Gobierno de promulgar y suspender la aplicación de las leyes del Garrahan, y Universidades, como hicieron con la ley de Discapacidad, y advirtieron que buscarán sumar esas partidas en el presupuesto 2026.

A lo largo de la reunión, que presidió su presidente Bertie Benegas Lynch (LLA), anticipó que mañana concurrirán el secretario de trabajo, Julio Cordero, y el próximo miércoles a las 14,30 el secretario de Educación Carlos Torrendell.

La presencia del secretario de Educación genera mucha expectativa ya que el Gobierno suspendió la ley de financiamiento docente, promulgó y suspendió la ley de aumentos de los recursos para las Universidades.

El anuncio de Alejandro Cacace

Cacace anunció que mandarán el 15 de diciembre un paquete de proyectos donde está la ley Base 2, ley Hojarasca 2, cuya primera versión el oficialismo nunca puso en discusión en las comisiones respectivas, y otro que contemple los puntos del Consejo de Mayo.

El exdiputado destaco que “vamos hacer el 15 de diciembre el envío de esos proyectos con la idea de que los trabajemos juntos, invitamos a todos los bloques a participar de las mismas”.

Explicó que “la ley bases 2 es una recopilación con cosas que quedaron en el tintero como el caso de la ley Juicio por Jurado" y los puntos contemplados en el Consejo de Mayo. "La Cámara de Diputados fue un pilar de estas reformas" y la La ley bases fue un ejercicio positivo del dialogo democrático", agregó.

Alejandro Cacace anunció el envio de la ley Bases 2

Señaló que hay "prejuicio con la desregulación y la desregulación es eliminar privilegios y barreras de acceso que tienen nuestros mercados. Argentina ha tenido durante décadas una construcción corporativa del poder"

"El Estado se convirtió en un instrumento para la concentración económica en favor de algunas empresas, eso privo la libre competencia", agregó. Destacó que “hemos logrado que quienes no podían participar del mercado, ahora pueden, sean pymes o empresas que quieran ofrecer un bien a mejor calidad y precio”.

Dijo que se trabaja otro conjunto de leyes donde se incluyan los puntos del Consejo de Mayo donde se incluirá “la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta llegar a 25% del PBI; educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria y la modificación de la coparticipación”.

También sobre "la explotación de los recursos naturales; reforma laboral moderna; reforma previsional; apertura del comercio internacional. Estos son puntos que fueron suscriptos por 18 gobernadores y que se están discutiendo en el ámbito del Consejo de Mayo".

La intervención de Maximiliano Matías Fariña

Por su parte, el funcionario Fariña señaló que “cuando llegamos al gobierno, había dos pilares fundamentales: el superávit fiscal y la desregulación”. “En 30 años, el estado argentino creció, para nosotros ese es el ajuste, que cada peso que le quito a los consumidores y empresas, nos llevo a un país sin generación de empleo, inversiones”, aseguró.

Agrego que “haber logrado el superávit fiscal en el primer mes de gobierno, tuvo como contracara una transformación del estado y una revisión del tamaño del estado nacional”. "También revisamos toda la estructura nacional en un primer y segundo nivel, lo redujimos en un 20% lo que significó un ahorro de 18 mil millones. También eliminamos 400 áreas del Estado"

"Un capitulo especial son los organismos desconcentrados y descentralizados: en la década del '80 había alrededor de 40 organismos, en el 2023 recibimos 111. Fue un lugar para repartir cargos políticos", agregó.

Resaltó que "en un año y medio redujimos el empleo publico en 54 mil personas". Y añadió: "También eliminamos los privilegios hereditarios, los de las empresas públicas, modificamos el régimen de contratación de la obra publica, eliminamos mas de 25 fondos fiduciarios".

Desde la oposición, el sindicalista Sergio Palazzo dijo "usted tiene un jefe que pareciera ser que le gusta mucho los decretos. Pareciera ser una constante. Usted invitó al dialogo. Acá el Parlamento ha tenido diálogo. Mas de dos tercios hemos dicho algo y ustedes lo vetan. No sé que cuál es el diálogo que buscan. El diálogo en los términos que ustedes quieren y sino no hay diálogo”.

Minutos antes, el diputado kirchnerista había culpado a Sturzenegger por haberse “robado” el dictamen de la primera versión de la Ley Bases cuya aprobación naufragó en el recinto.

“Le pediría ya que ahora que Sturzenegger tiene categoría de ministro no se roben el dictamen como hicieron con la Ley Bases 1 que se lo llevaron a un departamento en Recoleta y (el diputado nacional Oscar) Agost Carreño denunció que el que lo corregía era Sturzenegger”, evocó.

El debate

Previo a la exposición de los funcionarios, hubo una discusión entre los diputados por la participación de legisladores de bloques dialoguistas, y de Democracia para Siempre de la reunión que se efectuó ayer en la presidencia de la Cámara de Diputados, con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, señaló que fue “un grave error político en este momento facilitar reuniones paralelas a la comisión de presupuesto en momentos en donde nosotros queremos empoderar a la comisión de Presupuesto”.

Los diputados de Encuentro Federal, Nicolás Massot, y de Democracia para Siempre, Danya Tavela, defendieron la participación en esa reunión y dijo que van a seguir participando de encuentros para buscar acuerdos por el Presupuesto.

En ese sentido, el legislador bonaerense dijo que “son reuniones de lo más frecuentes, en todos los gobiernos, incluido el de Juntos por el Cambio que él integró” porque son “prácticas de gobernabilidad”. Y destacó que “no son muy diferentes a las reuniones que hemos celebrado para arribar a los dictámenes conjuntos que se incorporan al Presupuesto”.