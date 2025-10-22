Milei tuvo un cruce con un diputado francés de izquierda que se volvió viral: "Perrito imperialista"

Un gesto inesperado en el Parlamento francés desató una oleada de reacciones y un cruce singular entre el presidente argentino, Javier Milei , y Louis Boyard , un joven diputado de 25 años perteneciente al partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI).

Todo ocurrió durante un debate parlamentario sobre la moción de censura contra el primer ministro Sébastien Lecornu, cuando las cámaras captaron al legislador retirándose discretamente un reloj instantes antes de una entrevista en vivo con el canal Bfmtv.

Aunque el hecho pasó desapercibido en un primer momento, rápidamente cobró notoriedad . Boyard había criticado duramente el presupuesto, al que calificó como un “presupuesto de violencia social increíble”, haciendo alusión a medidas como el aumento de impuestos a los aprendices y la disminución de subsidios a la vivienda. Sin embargo, la atención pública se desvió hacia el momento en que, justo antes de ser entrevistado, el diputado se quitó el reloj y lo guardó en su bolsillo.

La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron la acción como un intento de disimular un artículo costoso, en contradicción con sus ideales anticapitalistas. “La lucha de clases termina en la muñeca”, ironizó un usuario en X.

Desde sectores de la derecha francesa, las críticas fueron inmediatas. Jean Messiha, exreferente del partido Reagrupamiento Nacional, comentó: “Antes de atacar a los ricos, Louis Boyard prefiere quitarse su reloj de lujo. Este pequeño traidor rojo finge representar al pueblo, pero se da la gran vida”.

El cruce con Milei

El presidente Javier Milei no dejó pasar la oportunidad de cuestionar a la izquierda utilizando el episodio. Compartió el video del momento en X y escribió: “La hipocresía de la izquierda. Fin”.

Boyard no tardó en responder, y lo hizo encendiendo aún más la polémica. En un mensaje publicado en español, se dirigió directamente al mandatario argentino: “¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista”.

Más adelante, el diputado amplió su descargo a través de un video en el que, con un tono sarcástico, se refirió a la repercusión del caso y al propio Milei. “Bueno, me agarraron… al parecer tengo un Rolex, eso hizo millones de vistas, el presidente de la Argentina lo compartió, es el brazo derecho de Donald Trump en lo internacional”, ironizó.

Luego, dio su versión sobre el famoso reloj: “Escuchen, lamento decepcionarlos, pero no tengo un Rolex, tengo este reloj de 295 euros”, aclaró, mostrando el accesorio y una captura de una tienda online donde aparecía un modelo Tissot con ese precio.

También explicó el origen del objeto: “Me lo regalaron mis amigos cuando cumplí 25 años… gracias amigos… lo llevo a muchísimas entrevistas, como muevo mucho los brazos y puedo golpear mesas u otras cosas, tengo la costumbre de sacármelo”.