Causa Cuadernos: aceptaron como prueba las declaraciones de los arrepentidos que admitieron las coimas

El Tribunal Oral Federal, que juzgará a Cristina Kirchner y otros 73 imputados en la Causa Cuadernos a partir del 6 de noviembre, dio un paso clave: aceptó como prueba las declaraciones de los empresarios y exfuncionarios que admitieron haber pagado y cobrado coimas. La decisión, cuya validez final se definirá en el juicio, complica la situación de la expresidenta.
El fallo, firmado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, incorpora formalmente al expediente los legajos de 25 "imputados colaboradores". De acuerdo a lo reportado por La Nación, esta medida desactiva en parte la estrategia de las defensas que buscaban anular esas confesiones, argumentando presiones durante la instrucción de la causa.
Causa Cuadernos, principales puntos:
El tribunal incorporó los legajos completos de 25 imputados colaboradores, cuyas confesiones ahora forman parte del juicio. La lista incluye: