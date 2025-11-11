Caso Walter Conna: aprobaron la modificación a la Ley Provincial del Deporte para proteger a menores de edad

El Senado provincial aprobó por unanimidad la modificación a dos leyes para que haya mayor control sobre aquellas personas que tienen contacto con menores de edad.

El Senado provincial aprobó por unanimidad este martes 11, la modificación a dos leyes para que haya mayor control sobre aquellas personas que tienen contacto con menores de edad, especialmente en el ámbito deportivo. El proyecto había surgido después de que un entrenador de hockey sobre césped recibiera una condena en suspenso por abuso sexual simple y un club le permitiera seguir siendo entrenador de sus distintas divisiones.

El proyecto, iniciativa de la legisladora Mercedes Derrache, fue aprobado por el Senado en pleno y ahora pasaran a perfeccionar los controles en los artículos correspondientes de la Ley Provincial del Deporte y al Régimen Jurídico Protección Menores de Edad.

En el caso de la Ley de Deportes, se establece agregar que el profesor o entrenador “en los casos en que el desempeño de su trabajo sea con niños, niñas y adolescente, deberá presentar Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, con constancia de no registrar condena por los delitos los comprendidos en los Capítulo II al IV del Título III, Capítulo II del Título IV y Capítulo I del Título V, del Libro Segundo del Código Penal, aunque la sentencia sea en primera instancia y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.

También se agrega que: “Las instituciones deportivas, clubes, asociaciones civiles, federaciones u otras entidades deportivas que desarrollen actividades con menores de edad, o que reciban fondos públicos o utilicen instalaciones del Estado provincial o municipal, deberán abstenerse de contratar, designar, incorporar o permitir el ejercicio de funciones a realizar directamente con niños a las personas que no cumplan con el requisito previsto en el inciso 5) del artículo 42 de la presente ley”

Por su parte, en el al Régimen Jurídico Protección Menores de Edad, se agrega que los organismos del Estado y las asociaciones civiles, en el párrafo pertinente a este tema, que “las entidades (…) deberán evitar en el desarrollo de sus actividades, vínculos entre niños niñas y adolescente con personas que registren condena penal privativa de la libertad, aunque la sentencia sea en primera instancia y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos (de abuso sexual)”.

La inquietud que generó esta modificación en la Ley, surgió hace un mes y medio después de que Walter Conna, quien fuera técnico de Las Leonas, la laureada selección argentina de hockey sobre césped y también de la selección masculina y la juvenil, fuera condenado a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple, en un juicio abreviado en donde Conna reconoció su responsabilidad en el caso. Pese a esa condena, y sin vulnerar ninguna resolución judicial ni Ley alguna, el director técnico continuó ejerciendo su profesión con las divisiones femeninas del Rivadavia Hockey Club, en donde está contratado como entrenador.