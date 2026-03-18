Caso $LIBRA: pericias revelan gastos de lujo y movimientos de Novelli antes del lanzamiento

Nuevas pericias incorporadas a la causa por el caso $LIBRA revelaron movimientos financieros y decisiones de alto gasto de Mauricio Novelli en las horas previas al lanzamiento del token.

Las nuevas pericias judiciales incorporadas a la causa por el caso $LIBRA expusieron los movimientos del empresario Mauricio Novelli en las horas previas al lanzamiento del token, con registros de compras de lujo, manejo de efectivo y decisiones financieras de alto nivel.

Según el análisis de su teléfono celular, reportado por la Agencia Noticias Argentinas, el día anterior al lanzamiento Novelli intentó adquirir un reloj suizo valuado en unos 45 mil dólares y consultó por modelos de Rolex, incluso con la posibilidad de comprarlos sin factura. En paralelo, evaluaba gastos en propiedades y oficinas, priorizando operaciones rápidas bajo una lógica de uso intensivo de dinero en efectivo.

El escenario cambió tras el lanzamiento de la criptomoneda y su posterior desplome. De acuerdo con los registros, el empresario pasó de planificar consumos premium a contratar custodia privada y conformar un equipo de abogados y asesores, frente a las denuncias que comenzaron a multiplicarse.