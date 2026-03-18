18 de marzo de 2026 - 23:52

Caso $LIBRA: pericias revelan gastos de lujo y movimientos de Novelli antes del lanzamiento

Nuevas pericias incorporadas a la causa por el caso $LIBRA revelaron movimientos financieros y decisiones de alto gasto de Mauricio Novelli en las horas previas al lanzamiento del token.

Javier Milei junto a Mauricio Novelli, investigado en el caso $LIBRA.

Javier Milei junto a Mauricio Novelli, investigado en el caso $LIBRA.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Las nuevas pericias judiciales incorporadas a la causa por el caso $LIBRA expusieron los movimientos del empresario Mauricio Novelli en las horas previas al lanzamiento del token, con registros de compras de lujo, manejo de efectivo y decisiones financieras de alto nivel.

Leé además

Sesión del Senado en el Congreso Nacional.

Senado: el kirchnerismo acusó a Milei de "estafador serial" por $Libra y habló de sobornos millonarios
El gobernador Alfredo Cornejo habló de forma escueta sobre la causa $LIBRA que tiene al presidente Javier Milei contra las cuerdas. 

Alfredo Cornejo sobre Milei y el caso $LIBRA: "Cuando la Justicia hable, daré opiniones"

Según el análisis de su teléfono celular, reportado por la Agencia Noticias Argentinas, el día anterior al lanzamiento Novelli intentó adquirir un reloj suizo valuado en unos 45 mil dólares y consultó por modelos de Rolex, incluso con la posibilidad de comprarlos sin factura. En paralelo, evaluaba gastos en propiedades y oficinas, priorizando operaciones rápidas bajo una lógica de uso intensivo de dinero en efectivo.

El escenario cambió tras el lanzamiento de la criptomoneda y su posterior desplome. De acuerdo con los registros, el empresario pasó de planificar consumos premium a contratar custodia privada y conformar un equipo de abogados y asesores, frente a las denuncias que comenzaron a multiplicarse.

Los datos forman parte del material recuperado por peritos y se suman a la investigación que busca determinar responsabilidades en torno a la promoción y caída del token, en un expediente que continúa incorporando evidencia sobre la trama detrás de $LIBRA.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Yanina Latorre dio detalles sobre el escándalo $Libra.

Yanina Latorre explotó tras ser vinculada al caso $Libra: "No farandulicen la corrupción"

La ex presidenta Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner criticó su "indagatoria presencial" y denunció que no podrán ocultar el caso $Libra

Comisión $Libra. (archivo)

La Comisión Investigadora del caso $LIBRA brindará una conferencia de prensa a raíz de los hechos recientes

Javier Milei junto al lobista Mauricio Novelli, investigado en el caso $LIBRA.

Caso $LIBRA: los hermanos Milei mantuvieron más de 20 llamadas con Novelli antes y después del colapso del criptoactivo