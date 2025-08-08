Caso $LIBRA: Migraciones reveló la verdadera identidad del empresario vinculado al escándalo

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó la verdadera identidad del empresario que se presentó como Julian Peh, CEO de Kip Protocol e imputado en la causa $ LIBRA . Se trata de Peh Chyi Haur, ciudadano de Singapur , quien ingresó a la Argentina con ese nombre y permaneció en el país entre el 16 y el 20 de octubre de 2024.

"O no es muy inteligente o es corrupto": Diana Mondino fue lapidaria con Milei por el caso $LIBRA

La confirmación fue realizada por el área que dirige Sebastián Pablo Seoane, y despeja las dudas que se mantenían desde que Interpol Singapur informara a la justicia argentina que no tenía registros de un ciudadano llamado “Julian Peh”. La identidad real coincide con el rastreo de datos realizado previamente por especialistas en criptomonedas, como Maximiliano Firtman, y ratificado por el querellante Martín Romeo.

Peh Chyi Haur es el director ejecutivo de Kip Protocol, la empresa que desarrolló la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025 . El empresario fue registrado en octubre del año pasado en un encuentro protocolar con Milei y Mauricio Novelli en el Hotel Libertador, durante el Tech Forum, utilizando documentación que no correspondía a su verdadera identidad.

Finalmente en la causa $LIBRA encontraron a Julian Peh con el nombre que aportamos. 1El nombre y documento de la reunión protocolar con el presidente eran inválidos. 2Peh estuvo cuatro días sobre TechForum. 3Se descarta que haya estado en el lanzamiento de la cripto. https://t.co/i76PVfxoYE pic.twitter.com/w73pAn389d

La reunión generó controversia cuando se comprobó que, bajo el nombre “Julian Peh”, no figuraban registros de ingreso o egreso en Migraciones. Ahora, con la confirmación oficial de su identidad, la justicia argentina podrá avanzar en las diligencias para ubicarlo.

Los querellantes Juan Grabois y Martín Romeo solicitaron que se libre oficio a la Casa Militar para que informe cómo Peh Chyi Haur accedió al presidente Milei durante su estadía en Argentina. Además, pidieron que se actualicen las órdenes de localización internacional con su nombre real.

La confirmación de Migraciones también se incorporó al expediente judicial que investiga el posible fraude vinculado a la criptomoneda $LIBRA, en el que están imputados el propio Milei, su hermana Karina Milei y el empresario singapurense.

Reacción de Kip Protocol

Cuando se lanzó $LIBRA en febrero de 2025, Kip Protocol celebró públicamente el anuncio a través de sus redes sociales. Sin embargo, tras la repercusión del escándalo, la compañía emitió un comunicado en el que se despegó del caso y evitó mayores referencias al vínculo con el presidente argentino.

Fechas clave del caso

16 de octubre de 2024: ingreso de Peh Chyi Haur a la Argentina.

20 de octubre de 2024: salida del país.

Octubre de 2024: reunión protocolar con Milei y Novelli en el Hotel Libertador durante el Tech Forum.

14 de febrero de 2025: lanzamiento público de $LIBRA, con promoción oficial.

Con la identidad confirmada, la justicia espera avanzar en la localización internacional de Peh Chyi Haur para que pueda comparecer en la causa penal que investiga el origen, desarrollo y promoción de la criptomoneda.