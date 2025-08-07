Caso $LIBRA: la oposición logró un paso clave para reabrir la comisión investigadora

La oposición en Diputados reabrirá la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda Libra

Tras la sesión de Diputados de ayer, la oposición intentará sacar de la parálisis a la comisión investigadora del caso $Libra . La cita será el martes a las 17, en dos comisiones legislativas.

La Cámara aprobó el emplazamiento, es decir, fijó la fecha a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento . La preside el libertario Nicolás Mayoraz y la diputada del PRO Silvia Lospennato, respectivamente. Tendrán que dictaminar cambios que agilicen y permitan alcanzar los objetivos planteados cuando se discutió la resolución y conformación de dicha comisión.

De esta manera, el próximo martes están convocados los diputados para dictaminar el proyecto del Maximiliano Ferraro , que establece cambios a la resolución que creó la comisión e impulsa el inicio de una verdadera investigación legislativa. El emplazamiento se votó con una mayoría de 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones.

“Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses. Han pretendido garantizar la impunidad y el encubrimiento de los implicados en la criptoestafa, pero es clave determinar el rol y las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei y de sus funcionarios más cercanos que promocionaron y promovieron la cripto $Libra", señaló el diputado de la Coalición Cívica en sus redes sociales.

Y sumó: “La sociedad tiene derecho a saber. En Argentina no puede haber impunidad ni privilegios, sea el gobierno que sea”.

En tanto, la diputada del PRO Silvana Giudici detalló que “la resolución que creó la comisión tenía plazos establecidos y los tres meses se cumplieron el pasado 30 de julio”. “Ahora estamos en el tiempo administrativo de presentación de dictámenes. No hay motivo para emplazar, lo que corresponde es presentar los informes”, destacó Giudici.

Avanza la comisión investigadora del caso $Libra

El proyecto de Maximiliano Ferraro, en su artículo 1, pide que se modifique el artículo 4 de la resolución de la Cámara que aprobó la creación de la comisión el pasado 8 de abril. Allí está la referencia a las autoridades, estableciendo que la comisión designará un presidente, un vicepresidente y un secretario.

“En caso de empate en la elección de la presidencia, será designado aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados”, aseguraron, mientras que como vicepresidente se designará al otro miembro propuesto para la presidencia.

La iniciativa de Ferraro también aclara que el titular de la comisión investigadora será “el miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno”.

Y se planteó: “Esta regla evita la parálisis sin introducir privilegios arbitrarios, respetando el principio elemental de representatividad democrática y parlamentaria: si el Cuerpo, por mayoría, decidió avanzar con esta investigación, la comisión debe reflejar esa voluntad en sus autoridades”.

Además, otro cambio importante es el referido al quórum de la comisión investigadora, que estará establecido por el artículo 108 del Reglamento de la Cámara de Diputados: “Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes, salvo que se exija una mayoría especial. En caso de empates, la decisión adoptada será la que cuente con el voto o la firma del presidente de la comisión”.

Otro de los artículos que se propone modificar establece el plazo de la investigación, fijado en tres meses.