Carlos Balter: “Hay un resurgir de las ideas liberales y se nota en los jóvenes”

Alguna vez, en Mendoza las elecciones se dirimían entre tres fuerzas políticas. En contraste con la polarización actual, el voto estaba repartido entre la UCR, el PJ y el PD. Y era un bajo porcentaje de indecisos el que decidía quién ganaba. Esto se vio en la segunda mitad de los ’90 y principios de los 2000. En esos años, el demócrata Carlos Balter tuvo un apogeo político que lo llevó a las puertas de la gobernación en 1999, donde llegó a ser el favorito en las encuestas pero después terminó segundo detrás del radical Roberto Iglesias.

Hoy, Balter está retirado de los cargos públicos pero sigue teniendo gravitación en el Partido Demócrata. Tanta que es quien acaba de firmar la integración de esa fuerza al frente nacional Vamos, que agrupa a los liberales dispersos en distintos partidos para competir en las legislativas de este año. Allí están los libertarios José Luis Espert y Javier Milei, como también dirigentes de la centro derecha como Ricardo López Murphy, Yamil Santoro, Gustavo Lazzari, Fausto Spotorno, Cynthia Hotton y José Antonio Romero Feris, entre otros.

En esta entrevista con Los Andes, Balter se muestra entusiasmado con este paso que, según él, fortalece a los demócratas y a las fuerzas liberales para recuperar el terreno perdido en la última década.

-En 2019 hubo reuniones para armar un gran frente liberal, pero no prosperó. ¿Qué cambió ahora?

-Desde el año pasado hemos venido teniendo conversaciones por Zoom, por la pandemia. Y se avanzó en la redacción de este acuerdo, que ahora vamos a materializar en la firma de una declaración conjunta la semana que viene. Creo que hay un resurgir de las ideas liberales. El fracaso del sistema que ha imperado en la Argentina en los últimos años y que ha triunfado en el resto de los países del mundo, marca que hay una necesidad de cambio, y la gente lo advierte. Fundamentalmente esto se nota con mayor fortaleza en la gente joven. Cuando vinieron Espert con Milei, en la plaza Independencia, el 90% de la gente tenía menos de 25 años.

-Ahí fue cuando Espert insultó a Cornejo.

-Yo no estuve, vi las filmaciones. Espert pidió disculpas públicamente por eso, fue un exabrupto en un momento de efervescencia.

-¿Con este frente el PD puede volver a tener protagonismo provincial y nacional?

-El partido indudablemente tuvo una declinación a partir de aquel momento en que llegamos a tener 3 diputados nacionales y la mayor representación en la Legislatura, con 16 diputados y 13 senadores. Hoy hay un fortalecimiento de nuestra agrupación que se viene construyendo desde hace un par de años, que ahora se va a materializar no solo con la construcción nacional sino con nuestra participación nuevamente como fuerza política en Mendoza con el mismo rol que, pretendemos, ha cumplido a lo largo de su historia. Mendoza tiene un sistema político distinto al resto de las provincias, fundamentalmente por la vigencia en su Constitución de la no reelección, que ha sido básico para que aquí no aparezcan caudillismos. Y además porque había tres fuerzas que moderaron el sistema político. Ahora eso se ha perdido y nosotros pretendemos contribuir nuevamente a ese papel.

-Desde que el PD decidió salir de Cambia Mendoza ha endurecido su oposición. Pero no todos los demócratas están fuera del oficialismo en la Legislatura, el bloque está partido en dos.

-El PD se expresa a través de sus órganos partidarios. El órgano, que fue la junta central de gobierno, por absolutísima mayoría decidió, y está vigente la disposición, que el partido no siguiera (en Cambia Mendoza). Recordemos que fue un frente electoral, no una alianza de gobierno, porque nosotros no integramos nunca el Gobierno, no participamos.

-Pero en el gobierno de Cornejo hubo demócratas como funcionarios, como Richard Battagión.

-Eso fue una decisión personal, no fue del partido. Fue una negociación que hizo Battagión cuando era presidente del partido. Es más, el partido había firmado y acordado algunas ideas que eran fundamentales en cuanto a las posiciones del gobierno que después no se llevaron a cabo. En el último acuerdo electoral, cuando Rodolfo Suárez visitó el partido, expresamente se le manifestó nuestras diferencias con la reforma de la Constitución, que no estábamos de acuerdo con la constitución de un banco provincial… Tenemos diferencias en cuanto a la gestión de gobierno que las hemos manifestado antes y las seguimos manifestando ahora, como con la reforma (constitucional). Hemos pedido que los órganos de contralor no sean ocupados por representantes del gobierno, que sean cargos concursados con gente especializada y jerarquizada. Y hemos visto que todas esas cosas no han ocurrido, porque el presidente del Tribunal de Cuentas era presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda pasó a Contador General de la Provincia, el ministro de Gobierno pasó a ser presidente de la Corte. Se creó la Auditoría en la provincia y se nombró a un senador radical. Como dije antes, lo que diferenciaba a Mendoza es que estas cosas no ocurrían.

-¿Su oposición es al gobierno o a Cornejo concretamente, que tuvo que ver con todas esas designaciones?

-Nosotros no estamos en contra ni enfrentados con nadie, nosotros estamos “a favor de…”. A favor de tener una provincia donde podamos reducir los índices de pobreza; a favor de una provincia que tenga cloacas y agua potable para todos; donde la educación vuelva a tener la jerarquía que supo tener en su momento; y que las fuerzas de seguridad brinden protección a los mendocinos. Estamos a favor de esas cosas que vemos que hoy no se están cumpliendo. Y nos preocupa. Y si en esos proyectos coincidiéramos con radicales y peronistas, ¡en buena hora!

-El diputado Mosso es miembro del partido pero es parte de Cambia Mendoza. ¿Es un traidor?

-Él no cumple con el mandato partidario, él está en una posición que no es la de trabajar en conjunto con la dirigencia del partido y no ha acatado lo que ha decidido la junta central de gobierno. Él dice que no se va a ir del partido, pero el partido está encaminado ahora más que nunca, y redoblando sus esfuerzos, en la construcción de esta alternativa que consideramos no es solamente importante para Mendoza.

-Mosso dice que el PD yéndose de Cambia Mendoza es funcional al kirchnerismo.

-Me parece una ridiculez de tamaño gigante. La existencia de nuestro partido es anterior al kirchnerismo. Y nuestro partido fue fuerte en esos años: en el ’97, cuando le ganamos al peronismo, nosotros rompimos diez años victoriosos del justicialismo. Y en el ’99 sacamos 10% más de los votos que habíamos sacado en el ’97, con lista corta porque no llevábamos candidatos a presidente, y el peronismo quedó tercero. Por otra parte, las elecciones de este año son legislativas, acá lo que importa son las bancas. Y justamente estamos dando una opción, poniendo en la góndola una opción para aquellos que no elijan las dos marcas dominantes. Creo que eso se va a notar y creo que el partido va a hacer una gran elección en el 2021.

-En el frente Vamos están con López Murphy, pero acá Recrear es parte de Cambia Mendoza. ¿Eso se va a corregir?

-Eso es un tema que va a tener que resolver la gente de López Murphy. Recrear no existe como partido, empecemos por ahí. Están tratando de constituirlo, porque no existe en Buenos Aires, en Mendoza ni en ninguna provincia.

-¿Usted va a ser candidato?

-No, de ninguna manera. Ya estoy viejo. Y además, los que decidimos construir esta alternativa nacional nos comprometimos a que ninguno fuera candidato.

-¿Y quién sería el o la candidata del PD en Mendoza?

-No hemos hablado aún. En Buenos Aires hablan de candidaturas, ellos tienen gente muy posicionada porque son muy mediáticos, como Espert, Milei, López Murphy, Lazzari, que es un muy buen economista.

-¿Y cómo y quiénes van a decidir las candidaturas en Mendoza de Vamos?

-Los partidos que integren el frente. Nosotros acá todavía lo estamos conformando, pero creo que va a haber un frente más amplio del que habrá a nivel nacional.

-¿Con quiénes?

-Hay gente que se ha ido de Protectora (N de la R: Mario Vadillo y Marcelo Romano) con la que nuestro partido tiene una gran relación y una confluencia en nuestros propósitos, en nuestra forma de proceder. Hay muchos sectores independientes, chicos que están militando en los libertarios, en (el partido) Unidos, que se han acercado y que tienen permanente contacto con la dirigencia nuestra. Seguramente estaremos todos juntos.

-¿Y con De Marchi ve algún tipo de acercamiento?

-No, ellos están en un camino distinto. Están dentro del Pro, han hecho otro partido, nosotros permanecemos fieles al nuestro y no vemos por qué tenemos que renegar de nuestra agrupación cuando nos sentimos totalmente identificados con la declaración de principios y la historia del Partido Demócrata.