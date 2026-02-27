27 de febrero de 2026 - 10:04

Caos en Buenos Aires: manifestantes cortaron calles y se enfrentaron a los policías por la reforma laboral

Militantes de agrupaciones políticas, principalmente de la izquierda, coparon avenidas importantes de la Ciudad. Hay un policía herido.

Protestas y enfrentamientos con la Policía en el día de la reforma laboral

Protestas y enfrentamientos con la Policía en el día de la reforma laboral

Foto:

Gentileza / La Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Manifestantes de diferentes agrupaciones políticas, especialmente de la izquierda, cortaron este viernes diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco porteño donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en una situación que generó tensión y caos en la zona.

Leé además

El Senado vota hoy la reforma laboral y la reforma penal juvenil

Día clave en el Senado: todo listo para aprobar la reforma laboral y la baja de edad de imputabilidad

Por Redacción Política
El Gobierno autorizó el desembolso al departamento mediante decreto y estableció que será reintegrado en cuatro cuotas entre mayo y agosto.

Las Heras recibió un "jugoso" adelanto de fondos y ya son tres los municipios que recurrieron a este mecanismo

Por Jorge Yori

Momentos después del arribo de los manifestantes, llegaron al lugar efectivos de la Policía de la Ciudad para intentar que liberen las calles y así permitir la libre circulación, mientras que los manifestantes se dispersaron diferentes calles y luego irían hacia el Congreso, según indicó Nicolás Del Caño, quien se encontraba allí junto a Myriam Bregman y Celeste Fierro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/2027347574420607106?s=20&partner=&hide_thread=false

Según un informe del SAME, en la avenida Cerrito y Roque Sáenz Peña, un efectivo de 33 años resultó herido con golpes, mientras que sufrió un traumatismo en una de sus rodillas y fue trasladado hacia el Hospital Militar Central.

Previamente, extrabajadores de Fate, la empresa nacional de neumáticos que cerró, marcharon por la Panamericana.

El Gobierno nacional dispuso un fuerte operativo policial, como respuesta a incidentes anteriores, y el clima de tensión anticipa no solo manifestaciones en las calles, sino también la posibilidad de nuevos episodios de violencia, tal como se registraron en las dos movilizaciones anteriores.

Se desplegarán cerca de 2 mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elduckpost/status/2027350362114461934?s=20&partner=&hide_thread=false
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Senado aprobó la modificación a la ley de Glaciares: los votos.

Media sanción de la Ley de Glaciares: los votos de los tres senadores mendocinos

Por Redacción Política
Gobierno promulgó la Ley 27.800 y oficializó el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Es oficial: el Gobierno promulgó el Acuerdo interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Por Redacción Política
Florencia Arietto defendió la represión al camarógrafo de A24.  

Polémico apoyo de senadora libertaria a la detención de un camarógrafo en el Congreso: "Nadie tiene coronita"

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei se prepara para la Asamblea Legislativa en el Congreso. 

Milei anunciará "el año más reformista de la historia" en su discurso en la apertura del Congreso

Por Redacción Política