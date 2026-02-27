Caos en Buenos Aires: manifestantes cortaron calles y se enfrentaron a los policías por la reforma laboral

Militantes de agrupaciones políticas, principalmente de la izquierda, coparon avenidas importantes de la Ciudad. Hay un policía herido.

Protestas y enfrentamientos con la Policía en el día de la reforma laboral

Manifestantes de diferentes agrupaciones políticas, especialmente de la izquierda, cortaron este viernes diferentes calles y avenidas en los alrededores del Obelisco porteño donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en una situación que generó tensión y caos en la zona.

La protesta se dio en el marco de la jornada en la cual se tratará en el Senado la reforma laboral. Desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por las avenidas Cerrito, 9 de Julio, Corrientes y De Mayo, entre otras.

Momentos después del arribo de los manifestantes, llegaron al lugar efectivos de la Policía de la Ciudad para intentar que liberen las calles y así permitir la libre circulación, mientras que los manifestantes se dispersaron diferentes calles y luego irían hacia el Congreso, según indicó Nicolás Del Caño, quien se encontraba allí junto a Myriam Bregman y Celeste Fierro.

CAOS E INCIDENTES EN LA 9 DE JULIO



Manifestantes cortaron la avenida 9 de Julio y la Autopista Panamericana por la reforma laboral y los despidos en FATE. El piquete frente al Obelisco es liderado por Nicolás del Caño. Hubo corridas y demoras en hora pico.



Según un informe del SAME, en la avenida Cerrito y Roque Sáenz Peña, un efectivo de 33 años resultó herido con golpes, mientras que sufrió un traumatismo en una de sus rodillas y fue trasladado hacia el Hospital Militar Central.

Previamente, extrabajadores de Fate, la empresa nacional de neumáticos que cerró, marcharon por la Panamericana.