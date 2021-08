Cafiero volvió a defender a Fernández por la fiesta en Olivos: “No jodió a nadie”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, volvió a defender al presidente Alberto Fernández por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos en plena fase de aislamiento y cuestionó a Juntos por el Cambio.

“Tenemos que dejar en claro esto: el Presidente no jodió a nadie”, aseguró este sábado Cafiero, en referencia a la foto que publicó la periodista Guadalupe Vázquez donde se veía a 12 personas reunidas en la Quinta presidencial, pese a que el DNU del jefe de Estado lo prohibía.

Sobre la foto de la polémica, el funcionario dijo “a la gente le debemos todas las explicaciones” y “las estamos dando”, pero advirtió que no así “a la oposición negacionista, que endeudó al país por 100 años”.

La foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos en pleno ASPO - Gentileza

Cafiero criticó a algunos sectores de la oposición que “fueron a ‘liberar’ Formosa y a hacer marchas de contagio que luego suscitaron aumentos de contagios y muertes”, y que eso “es necesario remarcarlo”.

“Hay una necesidad de parte del Presidente de explicar que hubo un error, una equivocación“, manifestó el jefe de Gabinete. Además, prometió que Fernández “siempre va a estar trabajando para los argentinos y argentinas”.

La aclaración de Alberto: culpó a Fabiola y lamentó lo ocurrido

Después del escándalo y del repudio generalizado, Fernández reconoció este viernes que el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez “no debió haberse hecho” el 14 de julio del año pasado, y prometió que “no va a volver a ocurrir”.

“El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis que no debió haberse hecho. Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido”, expresó Fernández en un acto realizado en Olavarría.