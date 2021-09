Cafiero justificó la derrota del Frente de Todos: “Le pasó a la mayoría de los oficialismos en el mundo”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, intentó justificar la derrota del Frente de Todos en las elecciones PASO en casi todo el país, al manifestar que debido a la pandemia de coronavirus “a la gran mayoría de los oficialismos en el mundo les pasó esto”.

“En el mundo pasó esto. Los oficialismos que tuvieron que enfrentar la pandemia fueron no reconocidos en las urnas y la Argentina no estuvo exenta. Lo que me parece central es lo que planteó el Presidente, estamos comprometidos con escuchar el mensaje de las urnas”, evaluó Cafiero en diálogo con Radio 10.

En tono optimista, el funcionario procuró “mirar para adelante” luego de unos comicios de medio término donde el oficialismo perdió hasta en la provincia de Buenos Aires.

“El análisis es que la pandemia hizo sufrir todo este tiempo mucho a la gente y es lógico que no estén conformes con el Gobierno. Nos hizo tomar medidas de cuidado muy antipáticas, el Presidente lo había planteado innumerable cantidad de veces”, dijo Cafiero.

El jefe de Gabinete recordó también que el presidente Alberto Fernández ya había anticipado cuando anunciaba las restricciones y cierres que no tenía problemas en pagar costos políticos por ellas.

“Esas medidas de cuidado fueron medidas que desde la pandemia sirvieron, pero desde el punto de vista electoral generaron un clima muy adverso”, defendió el jefe de ministros.

Para Cafiero, el resultado desfavorable al kirchnerismo en las PASO es el “punto de partida” para las elecciones generales de noviembre, pero pidió “trabajar el doble” para recuperar la confianza del electorado.

“El peronismo tiene que recuperar la calle, llevar el mensaje de esperanza a cada casa, de que entendemos que todavía falta pero sabemos que nadie quiere volver atrás. A pesar del resultado la mayoría de los argentinos no quiere volver para atrás, eso se va a ver en noviembre”, añadió.