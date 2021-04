Cafiero dijo que Chile recibió “30 mil dosis” de Pfizer y un funcionario trasandino lo desmintió

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , quedó en medio de un incómodo cruce en Twitter, tras asegurar que Chile había recibido apenas 30 mil dosis de la vacuna de Pfizer , en un intento por justificar la falta de acuerdo con Argentina. Un funcionario trasandino desmintió las declaraciones y aclaró cuál es la cifra real.

Todo comenzó anoche en “A dos voces” (TN), donde Cafiero fue consultado por los conductores Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano sobre las demoras en el ritmo de plan de vacunación contra el Covid-19 en Argentina. Y en ese marco surgió el fallido acuerdo con Pfizer, que realizó ensayos clínicos en el país.

Cafiero le aseguró a uno de los entrevistadores que “fue lamentable no haber podido llegar a un acuerdo con la empresa”, pero le recordó a los conductores que pasó algo similar en el resto de Latinoamérica.

Según el jefe de Gabinete, las vacunas de Pfizer “prácticamente no llegaron, llegaron muestras. Treinta mil vacunas llegaron a Chile, y después por eso Chile tuvo que salir a comprar de urgencia a China a Sinovac , porque sino no tenía vacunas, Pfizer no cumplió los contratos”.

Sin embargo, las cifras de Chile son otras. De acuerdo con el Ministerio de Salud trasandino, hasta el 24 de marzo habían llegado a Chile un total de 1.284.075 dosis de vacunas Pfizer. Más de 180 mil dosis arribaron ese día. El 31 de marzo llegaron 368.550 dosis adicionales, totalizando 1.652.625. Y este jueves 8 de abril arribaron 234 mil dosis .

Tras los dichos de Cafiero, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yáñez, quien lidera las negociaciones para adquirir las vacunas contra el Covid-19, desmintió a Cafiero y salió a precisar en Twitter que se completaron este jueves 1.886.625 dosis de las 10.100.000 que acordó la multinacional con el gobierno de Sebastián Piñera.