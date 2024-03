Bullrich y Petri van a Rosario y triplican las fuerzas de seguridad contra los “narcoterroristas”

En medio de una nueva ola de homicidios con sello narco en manos de sicarios, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, viajan a Rosario este lunes para unirse a la línea de combate del Estado contra el crimen organizado y anunciar la batería de medidas con la que intentarán contrarrestar este flagelo.

Los funcionarios nacionales brindarán una conferencia de prensa en conjunto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin, cerca de las 10.30 del lunes, poco después de poner pie en la provincia.

En diálogo con Luis Majul en LN+, Bullrich declaró anoche: “Es importante que tengamos total y absoluto control del territorio en la investigación, la inteligencia criminal. No podemos tener gente dando vuelta y decir que ya los tenemos. La tarea fundamental que tenemos que hacer es cercar. Controlar el territorio para que la sociedad se sienta segura”.

Violencia en Rosario. Asesinaron a balazos a un playero en la zona oeste de la ciudad. (Clarín)

Y apuntó contra la oposición por no haberle otorgado al Gobierno la emergencia en materia de seguridad, en la votación del proyecto de “ley ómnibus” en el Congreso.

“Hoy explota Rosario y no tengo emergencia en seguridad porque el Parlamento no la votó. Yo pregunto: ¿Los parlamentarios que no la votaron se hacen cargo de que yo necesitaría tener recursos más rápido para combatir lo que está pasando y los asesinatos a mansalva?”.

Con las nuevas medidas de la Nación, se prevé “triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio”, con la participación de fuerzas federales, que ampliarán su radio de acción a cuatro zonas peligrosas de Rosario (hasta ahora se ocupaban de dos de ellas).

La Oficina del Presidente emitió este domingo un comunicado oficial a través de la red social X en la que anunció la conformación de un Comité de Crisis a pedido de Pullaro con el objetivo de intervenir en Rosario con las fuerzas federales.

Este anuncio se produjo luego de la conmoción que generó en la ciudad la noticia del crimen de un playero de estación de servicio de 25 años brutalmente baleado por sicarios.

“El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana. Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”, dijo Javier Milei.

“De esta manera, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario asistirán a la Policía de Santa Fe en el combate contra el narcotráfico”, reza el escrito que difundió el Gobierno este domingo.

Allí se agrega que “las Fuerzas Armadas han sido facultadas para otorgar asistencia en las operaciones de seguridad interior, en los términos del artículo 27 de la Ley 24.059″.

Por último se enuncia el propósito de esta acción coordinada del Gobierno para intervenir Rosario con fuerzas federales.

Bruno Nicolás Bussanich, de 25 años, fue asesinado este sábado en Rosario. (Facebook / Infobae)

“El Gobierno nacional está decidido a enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror en la ciudad de Rosario. No se dará ni un paso atrás. Los rosarinos van a recuperar las calles y la libertad”, aseguraron desde la Casa Rosada.

