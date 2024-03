Quién era Nicolás Bussanich, el playero asesinado por sicarios en Rosario

En un hecho que sacude a la ciudad de Rosario, Bruno Nicolás Bussanich , un joven de 25 años, fue brutalmente asesinado por sicarios mientras trabajaba como playero en una estación de servicio del centro de la ciudad. El trágico suceso se enmarca en una ola de violencia ligada con el narcotráfico , donde recientemente se mataron a dos taxistas y atacaron a un colectivero.

Nicolás dejó a su pareja Jimena López y a su hijo Valentino, de apenas dos años. Oriundo de Rosario, el joven era un apasionado hincha de Rosario Central, al igual que su pareja, como evidenciaban las fotos familiares compartidas en redes sociales.

Un playero de una estación de servicios de Rosario fue asesinado a balazos en un ataque mafioso. Los asesinos dejaron una nota en Mendoza al 7600 con amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. El día anterior, la policía encontró una bandera con un mensaje similar sobre el cruce de bulevar Oroño y avenida Circunvalación.

La violencia que rodea estos crímenes parece estar vinculada al narcotráfico, y las autoridades han detenido a unos 20 sospechosos, incluyendo a un menor de edad. Las víctimas, en principio, no estarían directamente vinculadas con el crimen organizado, sino que serían blanco de estos ataques como parte de un mensaje mafioso dirigido al gobierno santafesino.

En las redes sociales, Nicolás Bussanich compartía momentos felices con su familia y amigos. Una semana antes de su trágico fallecimiento, recordó con nostalgia su paso por la escuela con un video donde hacía chistes con sus compañeros: “Qué buenos tiempos” escribió. En sus redes, se mostraba muy familiero y amiguero, quienes ahora claman por justicia.

La tía de la vítima, Sandra Romero, fue la primera en dejar in mensaje para el joven mediante una historia publicada en Facebook: “Justicia por mi sobrino Bruno”.

La tía de Nicolás pide justicia por él. Foto: Facebook.

EL CRIMEN DEL PLAYERO

Tras darse las detenciones por los crímenes de los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa, ambos asesinados con menos de 24 horas de diferencia, Una persona entró a la oficina de la estación de servicio ubicada en Mendoza al 7600 y le efectuaron tres disparos a Bruno Nicolás Bussanich, dos de los cuales impactaron en el pecho y uno en la cabeza.

En el lugar se encontró un papel con un mensaje para Pullaro y el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en el que se hace referencia al trato de los presos en las cárceles.

“Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto es para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes”, indica la carta dejada tras el crimen con la firma de “zona norte, zona sur, zona oeste unidos”.

Rosario. Los atacantes dejaron una nota con amenazas para Pullaro y su ministro de Seguridad. (TN)

El homicidio se produjo antes de la medianoche del domingo, cuando una de las personas entró y le disparó al joven de 25 años. Los desconocidos escaparon en un automóvil chocado, con otros dos ocupantes a bordo, según relataron testigos del hecho.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional anunció el envío de efectivos de fuerzas federales para patrullar las calles de la ciudad. Además, contarán con el apoyo logístico del Ejército Argentino, según indicaron desde Nación.

Esta medida lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien activó el Comité de Crisis para Rosario, por expreso pedido de Pullaro.

Bullrich anunció que este lunes brindará una conferencia de prensa en la que se expondrán los detalles del que llamó como “plan de refuerzo contra la narcocriminalidad” en Rosario.