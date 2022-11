Bullrich volvió a cruzar a Larreta, quien le contestó: “Estoy harto de las peleas”

Un día después del “te rompo la cara” que Patricia Bullrich le dijo al jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel, la presidenta del PRO ahora apuntó todos sus cañones contra Horacio Rodríguez Larreta. Para ella, el alcalde de CABA armó “operaciones de prensa en su contra”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la exministra de Seguridad acusó al jefe de Gobierno porteño de llevar a cabo “operaciones” en las redes y en los medios de comunicación luego de la discusión que existió por las vallas dispuestas frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En ese sentido sentenció que “si hay un debate que Rodríguez Larreta discuta conmigo, que no me mande más soldaditos, todo debate es válido en la medida que sea abierto y claro”.

Por otro lado, en la entrevista, la presidenta del PRO volvió a dejar en claro sus intenciones de competir por el sillón de Rivadavia y pidió que haya transparencia en el espacio político que fundó Mauricio Macri: “No me van a correr, siento que el PRO tiene que ser un partido transparente en el que no haya mal uso de recursos, que no se genere una situación en la que tomás una decisión y te mandan voceros a decirte cualquier cosa”.

La respuesta de Rodríguez Larreta a Bullrich

Ahora quien se subió al ring fue justamente Horacio Rodríguez Larreta. Hace instantes cruzó a Bullrich, quien el fin de semana, además de todos los dichos anteriores, lo acusó de querer “entregar” la Ciudad de Buenos Aires a raíz de su acercamiento al radical Martín Lousteau. “Yo no soy el dueño de nada, la ciudad es de los vecinos”, lanzó el funcionario.

Inmediatamente después, aludió a las críticas de Bullrich, quien tras la aparición pública de Larreta con Lousteau dijo el sábado: “Es una decisión de él. Si prefiere por su candidatura presidencial entregar la Ciudad, a mí no me parece”. A raíz de tales expresiones, el funcionario porteño afirmó: “En algún momento alguien habló de esto de ‘entregar la Ciudad’ ¿Cómo entregar la Ciudad? Yo no soy el dueño de nada. Acá la Ciudad es de los vecinos y vecina, que son los que van a elegir en la PASO y en la general”.

Por otra parte, Larreta se refirió al fuerte cruce entre Bullrich y Felipe Miguel, a quien la primera tildó de “hipócrita” por haberla cuestionado en televisión y le advirtió: “La próxima te rompo la cara”. Cuando le preguntaron si la titular de Pro debía disculparse con su funcionario, evitó dar una respuesta e indicó: “Estamos en un momento donde este fin de semana mataron a la Argentina a una persona para robarle la moto en Panamericana; Rosario está tomada por las mafias; toman tierras en el sur; el fin de semana fui a comprar asado para mi cumple y está $1.200 la tira; y mientras pasa todo eso estamos peleándonos entre los políticos... Yo no me engancho. Yo estoy harto de las peleas. No podemos estar los políticos mirándonos el ombligo, peleándonos unos contra otros”.