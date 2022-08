Bullrich le respondió a Cristina Kirchner: “Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”.

Patricia Bullrich le contestó este martes a Cristina Kirchner luego de que esta la tratara de borracha, sin decirlo, por sus dichos sobre el pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

“Parafraseando a Churchill: ‘Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta’”, fue el texto completo que la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual líder del Pro incluyó en la publicación, que borró apenas minutos después.

Patricia Bullrich le contestó a Cristina Kirchner.

El posteo, que Bullrich volvió a compartir más tarde en la red social, incluía el fragmento del discurso que la vicepresidenta dio ayer en el Congreso, en el que afirmó: “Quieren estigmatizar 12 años de gobierno. Es más, la presidenta del partido (por el Pro) sacó un tuit poco inteligente donde dice: ‘12 años de gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó. La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora. No sé, qué sé yo pero, pero… si lo pensás, por lo menos no lo escribas. Pero, decir que por 12 años de gobierno, 12 años de condena, repitió exactamente lo que dije yo en mi intervención”.

Horas antes de que la propia titular de Pro se manifestara públicamente con relación a la burla de Cristina Kirchner, fueron varios los referentes del principal espacio opositor que repudiaron las declaraciones y le hicieron llegar su apoyo a través de Twitter.

El tuit de María Eugenia Vidal.

“¿Medio qué? Esto es violencia política contra una mujer. Esto es Cristina Kirchner”, tuiteó la diputada nacional María Eugenia Vidal.

En esa misma línea, su par Carolina Píparo cuestionó: “¿Ya salió la ministra de la mujer a repudiar la desacreditación pública de la vice a la presidenta de Pro? ¿Qué pasa? ¿Si viene de una mujer no califica como violencia política, chiques? Cierren ese antro y larguen la bandera feminista, les queda enorme, chantas”.

