Batalla por la primera minoría: cómo la decisión de Jalil y Zamora puede cambiar el poder en Diputados

Los gobernadores dialoguistas de Catamarca , Raúl Jalil y de Santiago del Estero , Gerardo Zamora , serán los árbitros para definir en la Cámara de Diputados si el oficialismo se convierte en la primera minoría o sigue conservando esa supremacía el peronismo , que lucha para evitar nuevas deserciones.

Para la Libertad Avanza convertirse en primera minoría le podría asegurar tener la vicepresidencia primera del cuerpo, presidencias de comisiones y mayoría en esos organismos asesores, `para poder emitir los dictámenes que luego se discuten en el recinto de sesiones.

La Libertad Avanza tenía la esperanza de formar un interbloque con el PRO y así tenía asegurado ser la primera fuerza en la Cámara de Diputados, pero esa ilusión se desmoronó cuando Mauricio Macri comenzó a mostrar sus diferencias con Javier Milei y tras las fugas de los seguidores de Patricia Bullrich a la LLA.

Hasta ahora la LLA tiene 88 diputados y se podrían sumar dos diputados la ex PRO Verónica Razzini , que tiene el bloque Futuro y Libertad, y Alejandro Bongiovanni , un dirigente cercano a Bullrich pero que aun se mantiene en la bancada macrista, que preside Cristian Ritondo , según confiaron voceros a la Agencia Noticias Argentinas (NA).

En ese contexto, la posición que asumirán Jalil y Zamora es clave ya que el gobernador de Catamarca tiene 4 legisladores y 7 responden al mandatario santiagueño, debido a que si se van a Unión por la Patria, pasará de 96 a 85 diputados.

Jalil aun no tomó ninguna decisión pero viene conversando con su par de Tucumán Osvaldo Jaldo para conformar un interbloque de gobernadores junto a los legisladores que responden a Gustavo Sáenz y Misiones Hugo Passalacqua, según supo NA.

Solo con la partida de Jalil, el peronismo se quedaría con 92 legisladores con lo cual sería mas fácil para el oficialismo armar un interbloque con algunos aliados para alcanzar esa primeria minoría para la distribución del poder en la Cámara de Diputados.

LLA

La Libertad Avanza tiene 88 diputados y confía en poder sumar a Razzini y Bongiovanni, para alcanzar 90 diputados y confía en mantener el interbloque con Liga del Interior que integran los radicales “peluca” Mariano Campero, Luis Picat y José Tounier.

Sus principales aliados con el PRO que hoy tiene 16 diputados, la UCR que tendrá 6 legisladores, y un legislador de Entre Ríos, Francisco Morchio, que responde a Rogelio Frigerio.

PERONISMO

La bancada de Fuerza Patria (UXP) tendrá diciembre 96 legisladores ya que en los últimos días se confirmó que el tucumano Javier Noguera se integrará al bloque Independencia, liderado por Jaldo, y que el puntano , Jorge “Gato” Fernández, adelantó que no se incorporará a ese bloque cuando asuma el 10 de diciembre.

En ese contexto, el principal desafío que tiene la conducción -a cargo de Martínez - es lograr que puedan convivir Juan Grabois y los kirchneristas duros, con los legisladores de mandatarios dialoguistas como Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora, y del Frente Renovador.

Una de las alternativas q- es armar un interbloque para que todos los subbloques puedan conservar su autonomía, pero esa opción no le gusta a Martínez, la Cámpora y los cristinistas más duros.

En el peronismo creen que Zamora se quedará dentro del bloque de Fuerza Patria, pero hay mas dudas sobre la posición de Jalil

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que a nadie le conviene una fractura y perder la condición de primera minoría y menos antes, de que se armen las comisiones.

PROVINCIALES

La bancada de Innovación tendrá desde el 10 de diciembre 7 legisladores pero si arma un interbloque con Neuquén, Tucumán-que tiene Independencia- y Catamarca, podrían alcanzar 15 diputados.

Innovación Federal tendrá 3 diputados salteños y 4 misioneros; , Independencia 3, los neuquinos 1 y Catamarca 4.

PROVINCIAS UNIDAS

Los gobernadores de Córdoba Martin Llayorda, de Chubut Ignacio Torres, de Santa Fe Maximiliano Pullaro, de Jujuy Carlos Sadir y de Santa Cruz, Claudio Vidal tiene decidido conformar Provincias Unidas junto a dos radicales porteños y los legisladores bonaerenses que forman parte de Encuentro Federal.

Esa fuerza provincial podría tener 6 diputados de Córdoba, 3 de Santa Fe, dos de Jujuy, 1 de Chubut, 1 de Santa Cruz, los radicales Martín Lousteau y Mariela Coletta, y los bonaerenses ex JXC, Miguel Angel Pichetto, y Nicolás Massot.tV1zNw

En principio tendrían asegurado 17 diputados ya que existía duda sobre la posición que asumirá el correntino Diógenes González, ya que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes aspira a tener un cargo relevante en la futura conducción nacional de la UCR y en ese caso debería sumar su representante a la bancada radical.