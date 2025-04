AYSAM irá la Justicia tras la vandalización del acueducto de Potrerillos: cómo se encuentra el servicio

Como consecuencia del daño en el acueducto, cerca del 30% de los vecinos de La Favorita se vieron afectados en el suministro de agua potable. En respuesta, la Municipalidad de Ciudad envió camiones cisterna para abastecer a la zona.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar. A principios de 2020, vecinos del loteo Pérez Guilhou fueron denunciados por presunto robo de agua. En ese momento, la misma Fiscalía solicitó a AYSAM la construcción de una obra para que los residentes tuvieran un punto formal de retiro de agua.

“Ya hay una acción judicializada. Un fiscal nos pidió una pequeña obra, que ya está hecha, y que consiste en un punto de entrega de agua. Ahora estamos coordinando con el intendente de Luján cómo será el sistema de pago de los vecinos por ese servicio”, indicó Mingorance.

El funcionario agregó que el equipo sigue buscando la obstrucción en un tramo más acotado del total de 7 kilómetros. "Estamos trabajando en los primeros 500 metros, donde creemos que ocurrió la vandalización", sostuvo.

Estado actual del servicio

Como respuesta a la situación, AYSAM realizó diversas maniobras para garantizar el suministro en las zonas afectadas. Hasta el lunes, se habilitó una bomba que abasteció al 70% de los hogares en La Favorita.

El 30% restante fue asistido por la Municipalidad de Ciudad mediante camiones cisterna. El intendente, Ulpiano Suarez, solicitó a AYSAM que, “por tratarse de un hecho de fuerza mayor”, no se cobrara el servicio de agua potable a los usuarios afectados.

“Vamos a conectar otra bomba para transferir agua de un acueducto a otro en la zona de Alto Godoy y así activar el segundo bombeo hacia La Favorita, con el objetivo de abastecer al 100% de los vecinos”, explicó Mingorance.

Capital agua a La Favorita.jpeg La Municipalidad de Ciudad proveyendo agua potable a los vecinos del barrio La Favorita. Prensa de la Municipalidad de Ciudad.

No obstante, respecto al pedido del jefe comunal, el titular de AYSAM aclaró que no correspondería exceptuar el cobro, ya que el problema fue causado por factores externos y no por deficiencias del servicio.

“Aún no hay una presentación formal ante el DIRCAS (ex EPAS), que depende de Irrigación. Desde nuestra perspectiva, el reclamo no aplica porque no fue una falla del sistema. Si llega a presentarse una solicitud, será evaluada”, concluyó.

Desde el municipio, sin embargo, afirmaron que la intención del reclamo fue “poner el tema en la consideración pública”, para que los vecinos afectados “se animen a hacer valer sus derechos” y evitar que AYSAM les cobre por los días sin servicio.

Por otra parte, desde la gestión de Suarez informaron a Los Andes que, desde el sábado, se han movilizado nueve camiones cisterna en La Favorita, con una entrega total de unos 330.000 litros de agua. El costo operativo superó los cinco millones de pesos.

“Nuestro reclamo se orienta al gasto extraordinario que implicó el operativo. Entendemos que fue una situación de fuerza mayor, pero como municipio teníamos la responsabilidad de actuar”, concluyeron desde la Municipalidad de Ciudad.

La respuesta de Irrigación

La Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) a cargo del Departamento General de Irrigación, es la responsable de supervisar y controlar el uso del agua potable en toda la Provincia. Actualmente, el área es encabezada por Sebastián Pulido, quien reveló a Los Andes que encuentran haciendo un seguimiento acerca de como se restablece el servicio en las zonas afectadas.

"Actuamos de oficio desde el primer momento donde se lo notifico al operador AYSAM en dar respuestas de lo sucedido y se le esta realizando un seguimiento permanente a la resolución", explayó el funcionario.

En relación con el reclamo realizado por la Municipalidad de Ciudad, en el DIRCAS afirmaron que, hasta el momento, no ha ingresado una presentación oficial de la comuna y remarcaron que "no es necesario" que los usuarios realicen algún tipo de reclamo porque ya se encuentran identificados los barrios afectados para la resolución del conflicto.

"Como actuamos de oficio previo a recibir reclamos de vecinos y del municipio, sigue las mismas vías que un reclamo formal para todos los vecinos que estén comprendidos en los barrios afectados", finalizó Pulido.