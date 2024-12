Aysam encarará una obra de más de $5.000 millones en Guaymallén que impactará en 88.000 vecinos

Aguas Mendocinas (Aysam) comenzó los trabajos administrativos para la apertura de una licitación de una obra que prevé la mejora de los servicios de unos 88.000 vecinos de Guaymallén.

Se trata de la renovación del colector cloacal Tirasso, cuyo presupuesto es de U$S 5,03 millones, que al tipo de cambio oficial son $5.272 millones. Los recursos saldrán del conocido “Fondo del Resarcimiento” (Decreto Nº 2070/2024), es decir, los U$S 1.023 millones que se iban a destinar a Portezuelo del Viento.

Lo cierto es que este jueves se realizará el acto de apertura de la licitación de la obra, que será “fundamental” según Aysam para mejorar la infraestructura de recolección y transporte de líquidos cloacales en la zona.

Para beneficiar a más de 88.000 habitantes de las cuencas de Buena Nueva, Villa Nueva y Capilla del Rosario, el proyecto incluye la instalación de una nueva red de agua potable y la renovación completa del Colector Cloacal Tirasso.

La infraestructura abarcará un tramo desde calle La Purísima y Belgrano hasta calle Tirasso y Profesor Mathus, mejorando el funcionamiento y permitiendo el uso futuro de este colector como aliviador del colector Estrada, el cual también será renovado.

Las tareas de renovación se realizarán con tubería de PRFV o PEAD de 700 mm de diámetro, alcanzando una longitud total de 3.220 metros . Adicionalmente se ejecutará una nueva red de agua con cañerías de PVC K10 de 200 mm de diámetro, en un tramo aproximado de 2. 500 metros. La obra también incluye la realización de tres cruces ferroviarios y de un canal aluvional.

Con un plazo de 450 días corridos, esta obra representa una inversión significativa en la calidad de vida de los mendocinos, fortaleciendo la infraestructura de agua y saneamiento y garantizando un servicio eficiente y seguro para las generaciones futuras.

El Gobierno comprometió en obras más del 33% de los U$S 1.023 millones del resarcimiento

Tal como informó Los Andes en su edición del 19 de diciembre, el Poder Ejecutivo ya comprometió el 33,1% de los U$S 1.023 millones que anteriormente iban a ser destinados al levantamiento de la megaobra Portezuelo del Viento, que cayó en desgracia por impugnaciones del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

En total, son inversiones por U$S 339,4 millones de obras que están en diferentes estadíos, y no todas están próximas a ser licitadas. Desde la subsecretaría de Infraestructura, que es el organismo del Poder Ejecutivo que tiene el control, manejo y distribución de los U$S 1.023 millones a cargo de Marité Baduí, explicaron que de ese total, son obras por U$S 296 millones las que están en condiciones de ser licitadas antes de marzo del 2025; y que el resto son obras “en cartera de proyecto”, pero que prácticamente tienen aseguradas su financiamiento.

“Las obras de cartera de proyecto, aspiran a ser financiadas con el Fondo del Resarcimiento pero hoy no insumen recursos por su estado”, aclararon.