Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense en reemplazo de Máximo Kirchner

El gobernador Axel Kicillof se convertirá en el presidente del PJ bonaerense y sucederá a Máximo Kirchner al frente del Partido Justicialista provincial. Asumirá su rol formalmente el próximo 15 de marzo.

La decisión de aceptar la propuesta del kirchnerismo habría sido en base al respaldo que recibirá en su gestión y con proyecciones al 2027.

En diciembre del año pasado, Máximo Kirchner había establecido el 15 de marzo como fecha para la renovación de autoridades. En los últimos días, fuentes cercanas de su entorno dejaron trascender que el diputado estaría dispuesto a abandonar la presidencia del PJ si Axel Kicillof decide asumir personalmente la conducción política del partido.

La llegada del mandatario a la conducción partidaria se concreta en un contexto posterior a intensas negociaciones con el kirchnerismo por los términos en los que llevará adelante su presidencia. El mandatario puso como condición un respaldo casi unánime a su gobierno .

Finalmente, entre la noche del viernes y la mañana del sábado se terminó de cerrar el acuerdo.

axel kicillof y máximo

Según información de medios oficiales, al mediodía de hoy se estaban terminando de sellar los lugares para el consejo del partido y la representación en las distintas ramas. Los consejeros firmarán su designación este domingo.

Este fin de semana, se acordará la composición del consejo partidario y a partir de ahí cómo quedarán las dos vicepresidencias, la secretaría general y la secretaría adjunta.

El nuevo esquema estará comprendido por: La vicegobernadora, Verónica Magario será la vicepresidenta primera; el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el vicepresidente segundo; el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, secretario general.

Por otro lado, la presidencia del Congreso Partidario quedó en poder de Máximo Kirchner, quien reemplazará al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La Junta Partidaria continuará bajo el mando de Leonardo Nardini.