Cornejo desembarca en París y Londres para potenciar las inversiones y el vino mendocino

El Gobernador encabeza una gira por los principales centros vitivinícolas del mundo. La agenda oficial de la misión mendocina en Europa.

Con el objetivo de consolidar a Mendoza como un actor clave en la vitivinicultura global y atraer inversiones productivas, el gobernador Alfredo Cornejo inició este fin de semana una gira oficial por Europa. Acompañado por autoridades de ProMendoza, la agenda del mandatario se divide entre Francia y el Reino Unido, abarcando desde la promoción comercial hasta acuerdos institucionales.

París: Wine Paris y el foco en el vino a granel La primera escala es la capital francesa, donde la comitiva participa en Wine Paris, uno de los eventos más influyentes del sector. Allí, la provincia formará parte del pabellón argentino, coordinado junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), y acompañará diversas acciones de promoción que buscan consolidar la presencia de los vinos mendocinos en los mercados europeos.

En este marco, Cornejo firmará el convenio para la realización de la Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter en nuestra provincia del 8 al 10 de junio. Por primera vez, tendrá una edición dedicada exclusivamente al vino a granel, donde 25 compradores de potencias como EE. UU., Reino Unido, Canadá y Alemania se reunirán con 50 bodegas argentians seleccionadas.

Durante su estadía en la capital francesa, el Gobernador mantendrá una reunión con autoridades del Gobierno de Francia para abordar temas de cooperación bilateral, y participará de la apertura oficial de Wine Paris junto al embajador argentino. Además, recorrerá el pabellón argentino y encabezará la firma del acuerdo de incorporación de Mendoza, a través de ProMendoza, a la World Origins Alliance (WOA), una red internacional que nuclea a regiones vitivinícolas de prestigio a nivel global.

La agenda oficial también incluye encuentros con referentes del sector privado, entre ellos representantes de Moët Hennessy, con quienes se analizará el contexto actual del mercado del vino y las oportunidades de internacionalización para Mendoza. Asimismo, está prevista una reunión con autoridades de Vinexposium y Wines of Chile para avanzar en la organización de un evento internacional proyectado para 2027.