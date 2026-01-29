Máximo Kirchner dejaría la presidencia del PJ bonaerense si Kicillof asume la conducción

Desde el entorno del jefe camporista aseguran que aceptaría correrse si el gobernador asume la conducción partidaria. La interna se profundizó tras una reunión de Axel Kicillof con intendentes del Movimiento Derecho al Futuro.

La disputa por el control del Partido Justicialista bonaerense sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que expone las tensiones internas del peronismo provincial. Desde el entorno de Máximo Kirchner dejaron trascender que el diputado estaría dispuesto a abandonar la presidencia del PJ si Axel Kicillof decide asumir personalmente la conducción política del partido.

Según explicaron dirigentes cercanos al jefe de La Cámpora a La Nación, la posición responde a una lógica de poder interno. “Si la conducción política la tiene el axelismo, lo más razonable es que el presidente del partido sea el propio Kicillof”, señalaron desde el kirchnerismo.

La definición comenzó a tomar forma luego de una reunión que el gobernador encabezó en La Plata con intendentes alineados al Movimiento Derecho al Futuro (MdF), el espacio que impulsa su proyección política. De ese encuentro, realizado en la Gobernación bonaerense y a puertas cerradas, surgió la ratificación de Verónica Magario como la candidata del sector para competir por la presidencia del PJ provincial, de cara al cierre de listas previsto para el 8 de febrero.

En la mesa estuvieron, además de Kicillof, los intendentes Mario Secco, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza, Lucas Ghi, Mariano Cascallares, Andrés Watson y Pablo Descalzo, junto a dirigentes históricos del conurbano como Julio Pereyra y Alberto Descalzo.

Si bien desde el MdF dejaron trascender que la conversación giró en torno al armado nacional de Kicillof con vistas a 2027, en el kirchnerismo desestimaron esa versión. Por el contrario, interpretaron el movimiento como una estrategia para consolidar la candidatura de Magario y desplazar a Máximo Kirchner de la conducción partidaria.