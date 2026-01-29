Máximo Kirchner dejaría la presidencia del PJ bonaerense si Kicillof asume la conducción

La disputa por el control del Partido Justicialista bonaerense sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que expone las tensiones internas del peronismo provincial. Desde el entorno de Máximo Kirchner dejaron trascender que el diputado estaría dispuesto a abandonar la presidencia del PJ si Axel Kicillof decide asumir personalmente la conducción política del partido.
Según explicaron dirigentes cercanos al jefe de La Cámpora a La Nación, la posición responde a una lógica de poder interno. “Si la conducción política la tiene el axelismo, lo más razonable es que el presidente del partido sea el propio Kicillof”, señalaron desde el kirchnerismo.
La definición comenzó a tomar forma luego de una reunión que el gobernador encabezó en La Plata con intendentes alineados al Movimiento Derecho al Futuro (MdF), el espacio que impulsa su proyección política. De ese encuentro, realizado en la Gobernación bonaerense y a puertas cerradas, surgió la ratificación de Verónica Magario como la candidata del sector para competir por la presidencia del PJ provincial, de cara al cierre de listas previsto para el 8 de febrero.
En la mesa estuvieron, además de Kicillof, los intendentes Mario Secco, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza, Lucas Ghi, Mariano Cascallares, Andrés Watson y Pablo Descalzo, junto a dirigentes históricos del conurbano como Julio Pereyra y Alberto Descalzo.
Si bien desde el MdF dejaron trascender que la conversación giró en torno al armado nacional de Kicillof con vistas a 2027, en el kirchnerismo desestimaron esa versión. Por el contrario, interpretaron el movimiento como una estrategia para consolidar la candidatura de Magario y desplazar a Máximo Kirchner de la conducción partidaria.
En ese contexto de creciente desconfianza interna, la respuesta del sector que lidera el diputado fue clara. “Si el presidente del partido es Kicillof, estaremos de acuerdo, como ocurre en otras provincias donde los gobernadores conducen los partidos”, afirmaron cerca de Máximo Kirchner, dejando abierta la posibilidad de un reordenamiento del poder dentro del PJ bonaerense.