Axel Kicillof publicó su descargo por la expropiación de YPF y lanzó una dura respuesta a Patricia Bullrich

Este viernes la jueza neoyorkina Loretta Preska falló contra la Argentina en el caso de la expropiación de YPF. A poco más de un mes de las elecciones a presidente y en un complejo contexto socioeconómico y político, la noticia causó malestar y críticas en diversos sectores. Sin dudas, quien está en la mira de la oposición es el actual gobernador de Buenos Aires y ex ministro de economía cuando ocurrió la adquisición, Axel Kicillof.

Con las redes sociales como el espacio predilecto para los debates y chicanas políticas, Patricia Bullrich se pronunció por X (ex Twitter) a los minutos de que la noticia del fallo judicial trascendiera. Cuando se conoció que la cifra que deberá pagar el Estado al fondo Burford Capital será de US$16.000 millones, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio no calló su indignación.

“Que la guita la ponga el kirchnerismo. ¡Qué caro nos cuestan los K a los argentinos! Siempre me opuse a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución. Ahora que la paguen de su bolsillo. El 10 de diciembre terminamos con el kirchnerismo para siempre”, escribió Bullrich, a la vez que recordó a sus seguidores sobre las próximas elecciones.

Tweets de Axel Kicillof y Patricia Bullrich. Foto: captura X

Con similar animosidad, el gobernador que busca su reelección en la provincia bonaerense contestó: “Danos Vaca Muerta para la Provincia de Buenos Aires que nosotros ponemos la guita y además le pagamos al FMI los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes”. En la misma línea y al menos dos horas más tarde, Kicillof hizo referencia a ello en su descargo: “Ayuda memoria: varios de los que la privatizaron son hoy parte de la oposición: la Fundación Mediterránea está con Bullrich; Roque Fernández y Carlos Rodríguez con Milei”.

A esto, la ex ministra lo volvió a cruzar al agregar: “Kicillof: el kirchnerismo ya despilfarró demasiados recursos de la Argentina productiva como para seguir reclamando más. Suficiente dinero nos costaste como ministro y nos seguís costando como gobernador para que te vengas a hacer el gracioso”, cerró.

Tweets de Axel Kicillof y Patricia Bullrich Foto: captura X

El descargo de Kicillof tras el fallo judicial de YPF

En medio de las diferentes repercusiones que tuvo el anuncio de la sentencia que obliga al Estado argentino a pagar US$16 millones al fondo Burford Capital por la expropiación y recuperación de la compañía petrolífera YPF, el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, realizó un extenso descargo a través de su cuenta oficial de X, donde remarcó, al igual que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, que “el fallo se va a apelar”.

A continuación, el escrito de Axel Kicillof:

¡Caramba! Qué casualidad. Otra vez, en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitre en un tribunal de Estados Unidos (cuna de fondos buitres). Esta historia ya la vivimos –y varias veces.

Tampoco extraña que los buitres nacionales salgan a carroñar. No falla nunca: siempre la oposición y sus medios de comunicación están del lado de los buitres del extranjero. Lo triste es que la oposición que critica la recuperación de YPF, al mismo tiempo, coloca a Vaca Muerta como nuestra mayor esperanza. ¡Sean al menos un poco serios por una vez! ¡Vaca Muerta es una realidad justamente porque se recuperó YPF!

Hay que recordar, además, que se trata de un fallo de primera instancia. No de una sentencia firme. El fallo se va a apelar y seguramente termine en la Corte Suprema, porque esta vez la violación de la soberanía argentina es tanto o más grave que la del anterior ataque buitre.

¿Qué pasó? Para simplificar: por nuestra Constitución Nacional, el Congreso puede declarar por ley que un bien es de utilidad pública y expropiarlo. En el caso de YPF, se votó por una inmensa mayoría. Después hay que pagar la indemnización. Así se hizo, y en este caso, el expropiado (REPSOL) aceptó esa indemnización y retiró todos sus reclamos judiciales.

Este juicio surge porque los fondos buitre pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución. El fallo es un absurdo jurídico: busca que se le pague a los fondos buitres lo mismo que se le pagó a REPSOL por las acciones expropiadas, cuando a ellos no se les expropió nada. Pero, sobre todo, es una inaceptable violación de la soberanía nacional, una burla al Congreso que aprobó la ley y a la Justicia argentina que se intenta suplantar por un tribunal de Nueva York.

Cuando se recuperó, YPF estaba siendo vaciada. Caían la producción, la inversión y las reservas. Algunos seguramente recuerden el desabastecimiento de REPSOL para subir el precio y las colas en las estaciones de servicio. Vaca Muerta se había puesto en venta y no había ningún proyecto para ponerla en producción.

Ayuda memoria: varios de los que la privatizaron son hoy parte de la oposición: la Fundación Mediterránea está con Bullrich; Roque Fernández y Carlos Rodríguez con Milei. Sí, ya aplicaron las mismas políticas que hoy quieren vender como milagrosas, y cuando se utilizaron fueron un desastre y un fracaso. Terminaron en la peor crisis del país: 2001.

El potencial de YPF es infinito y su valor incalculable. Con YPF recuperamos 200 años de petróleo y gas para la Argentina. Otros ejemplos: solo el año pasado, la empresa tuvo una ganancia de U$S 5.000 millones; las exportaciones de petróleo a Chile alcanzarán los U$S 3.000 millones; el proyecto de Gas Natural Licuado, traerá una inversión de US$ 50.000 millones y se estima una exportación de U$S 18.000 millones por año.

El desarrollo de Vaca Muerta fue liderado por YPF. Entre 2013 y 2017, el 90% del petróleo y el 80% del gas lo extrajo YPF. En la actualidad, Vaca Muerta representa más del 45% de la producción de petróleo y el 40% de la producción de gas en el país. No recuperar YPF para los intereses y la soberanía del país: eso sí hubiera sido muy costoso.

La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF y ponerla a funcionar para los intereses nacionales es uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas. Marcó un antes y un después en materia de política energética. Un ejemplo de lo que es gobernar con coraje y con amor a la patria.

Finalmente, y dado el evidente tufillo electoral de este “fallo casual”, es oportuno recordar que el partido de Patricia Bullrich, siendo ella diputada, fue la única fuerza política que se opuso a la recuperación de YPF. Por su parte, Javier Milei propone abiertamente su privatización.

Frente a este intento de intervención extranjera en nuestra campaña y de cara a esta nueva agresión a los intereses nacionales, reafirmamos: ¡Ni atrás ni a la derecha! Con decisiones valientes como recuperar YPF para los argentinos, avanzamos DERECHO AL FUTURO.

¡Caramba! Qué casualidad. Otra vez, en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitre en un tribunal de Estados Unidos (cuna de fondos buitres). Esta historia ya la vivimos –y varias veces-.



Tampoco extraña que los buitres nacionales salgan a… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 8, 2023

Seguí leyendo: