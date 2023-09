Massa salió a pedir perdón por la inflación de dos dígitos y dijo quiénes son los culpables

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, sorprendió en una entrevista con “Desiguales” (TV Pública), tras el partido de Argentina-Ecuador, al pedir “perdón” por la inflación de dos dígitos para agosto que se espera que difunda pronto el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Agosto fue el peor mes de los últimos 25 años de la economía, se va a notar en el dígito de inflación pero ya lo vivió la gente porque el número se anunció 15 días después”, admitió el responsable de esa área.

“Tenemos que pedir perdón”, manifestó. También dijo quiénes son los responsables, con una frase muy parecida a la expresada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiempo atrás sobre “los funcionarios que no funcionan”.

“Hay que decirlo aunque estemos en la TV Pública: hay cosas en las que el Gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón. Lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas porque hubo gente que tuvo la oportunidad y no estuvo a la altura”, declaró Massa.

Agregó: “En los momentos en los que pudimos acumular reservas no las acumulamos y eso después se paga. Financiamos ATP, IFE con emisión y hoy lo paga la gente con la inflación. Si no tenemos la capacidad de pedir perdón, ¿quién nos va a creer para adelante?”.

A pesar de que Massa viajó a Washington y logró un desembolso de 7.500 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, el funcionario opinó que “hay que sentarse y rediscutir las condiciones del acuerdo” con el organismo de crédito.

“Tengo la obligación de decir que estas cosas se discuten con firmeza. La discusión empezó con el desembolso anticipado y terminó con el Fondo devolviéndonos parte de lo que pagamos en junio y julio. El Fondo juega a imponer su receta, no fuimos con el manual del almacenero y fijate el daño que nos generó el impacto del 20% (de devaluación) que nos impuso”, se justificó el ministro.

Massa dice que los votantes de Larreta apoyarán a Unión por la Patria

Por otra parte, y en tono electoral, Massa atacó a Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Dijo que la postulante “quedó muy desperfilada” luego de las PASO y “la demolió la pelea interna” con Horacio Rodríguez Larreta. Por ello, cree que muchos votantes de Larreta elegirán al oficialismo en las generales de octubre.

”Mucha gente que votó a Horacio mira de manera más atractiva nuestra propuesta de defender la universidad pública, un sistema de educación pública, un modelo de inclusión, las policías locales”, indicó Massa.

Por último, el candidato peronista consideró que no deben “dejarse pasar” expresiones discriminatorias como las de Javier Milei (La Libertad Avanza), quien trató de “mogólico” a un economista en un video que se conoció en los últimos días.

Massa repudió que se “discrimine a las personas con síndrome de Down, planteando que alguien a quien querés descalificar es mogólico”, y se mostró molesto de que “nadie diga nada”. ”Hoy hablé con uno de los integrantes de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). No lo tenemos que permitir como sociedad”, reflexionó.

Seguí leyendo: