Axel Kicillof llamó a los chicos a “rebelarse” y usar lenguaje inclusivo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof marcó distancia de la prohibición en la Ciudad de Buenos Aires y llamó a los estudiantes a “rebelarse” y hablar con el lenguaje inclusivo: “No nos van a explicar desde España cuáles son las palabras que tenemos que usar”.

Durante un acto en el que los alumnos juraron lealtad a la Bandera, Kicillof invitó a los jóvenes a rebelarse y usar el “todes”, comparando con la labor patria de Manuel Belgrano en la época de la revolución.

“En la provincia de Buenos Aires, rebelarse es hablar como uno quiere: no decir palabrotas o guarangadas, pero sí expresar lo que uno siente... A tanto tiempo de la Revolución de Mayo, no nos van a explicar desde España cuáles son las palabras que tenemos que usar”, manifestó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

La referencia de Kicillof a España va contra la Real Academia Española (RAE), institución cultural dedicada a regular el uso del lenguaje en la comunidad hispanohablante y que considera innecesario e incorrecto el uso del “todes”. Además, la postura del dirigente K es contraria a la de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Ministerio de Educación prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas.

“A nosotros no nos gusta prohibir, nos gusta que ustedes puedan expresarse, ser libres, decir lo que sienten, ser rebeldes cuando es por lo demás y sobre todo ser patriotas”, señaló Kicillof.

El uso del lenguaje inclusivo está prohibido en escuelas de CABA, algo que desató polémica en otros distritos (Imagen ilustrativa)

El funcionario afirmó que cuando Belgrano creó la bandera argentina lo hizo sin seguir órdenes, lo que le valió retos y reproches de las autoridades.

“Belgrano decidió crear la bandera a pesar de que muchos pensaban que no convenía. Me parece que vale la pena pensar en la rebeldía, que no es hacer lo que a cada uno se le canta. La rebeldía importante es como la de Belgrano, que decidió crear la bandera no para él, sino para todos y todas; esa es la rebeldía que importa”, agregó.

Una funcionaria bonaerense habló en lenguaje inclusivo y fue abucheada

Las declaraciones de Axel Kicillof a favor del lenguaje inclusivo surgen luego del escándalo que protagonizó Susana Aguirre Ponce, la jefa de Educación Pública del distrito de Berisso. La funcionaria habló en lenguaje inclusivo en un acto escolar (hasta dijo “momentes”), desatando el enojo de los padres de los alumnos.

“Vino un momente sumamente importante para cada una de nuestras historias. Mis querides estudiantes, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria”, expresó Aguirre Ponce en el acto que se hizo en el Club Almafuerte de Berisso.

“Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a cada uno de nosotres y a todos los pueblos del mundo”, añadió la mujer, mientras recibía abucheos.