Quintela aseguró que Kicillof es la única alternativa electoral para lo argentinos y arde la interna del PJ

En un contexto de tensiones internas dentro del Partido Justicialista (PJ), el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, declaró que Axel Kicillof es el “único que le queda” tanto al peronismo como “a los argentinos” como una alternativa electoral.

Además, Quintela enfatizó la necesidad de cuidar a su par bonaerense, en medio de la puja con la ex presidenta Cristina Kirchner por la Presidencia del PJ.

“Al compañero (Axel) Kicillof hay que protegerlo y cuidarlo porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos, no solo los bonaerenses, sino los argentinos”, lanzó Quintela en declaraciones radiales.

En relación con la no definición de Kicillof, reclamada por el kirchnerismo, sostuvo: “Para protegerlo a él, le pedí que no se metiera para no generar ningún tipo de suspicacia”.

“Está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad del rol que tiene. Y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible, basada en propuestas, ideas y programas”, agregó.

Cabe remarcar que la senadora de Unión por la Patria (UxP), Anabel Fernández Sagasti, expresó su descontento este jueves al cuestionar la falta de apoyo público del gobernador de Buenos Aires hacia la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la disputa por la conducción del PJ.

Según las declaraciones de Fernández Sagasti, el silencio y la ausencia de una posición clara por parte del mandatario bonaerense es “doloroso” y exigió que reflexione, pronunciándose ante la interna del peronismo.