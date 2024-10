Interna del PJ: Quintela confirmó que competirá y criticó fuertemente a Cristina Kirchner

En el contexto de la disputa interna del PJ Nacional, el gobernador Ricardo Quintela confirmó este viernes su participación en las elecciones partidarias programadas para el 17 de noviembre. Además, lanzó severas críticas hacia Cristina Kirchner, quien también se postulará para liderar el partido y recientemente presentó su lista.

La decisión del mandatario de La Rioja fue anunciada a través de sus redes sociales, donde expresó: ”Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto. Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei”.

En este contexto, afirmó que desde hace varios meses ha estado viajando por el país informando a los peronistas sobre su propuesta para liderar la nueva etapa del partido, y destacó que en todo este tiempo no ha escuchado “ni a un solo militante” que no le solicite participación.

“La vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener. Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el Peronismo. Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido”, concluyó Quintela en su comunicado.

Sus declaraciones se producen pocas horas después de que Cristina Kirchner avanzara en la creación de las candidaturas para postularse a la presidencia del partido. Detrás de ella, se presentarán cinco candidatos a la vicepresidencia.

El primero en la lista será el presidente del bloque de senadores, José Mayans, seguido por la senadora catamarqueña Lucía Corpacci en la segunda vicepresidencia. La candidatura para la tercera vicepresidencia recaerá en Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de UP, mientras que la cuarta será ocupada por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y la quinta por Ricardo Pignanneli, secretario general de Smata.

Ante este panorama, donde la posibilidad de unidad parece lejana, el entorno de Quintela indicó que también están trabajando en su propia lista, que se presentará en las próximas horas. Además, enfatizaron que “el Gitano” cumple con los requisitos necesarios para participar, que incluyen 60.000 avales y la firma de cinco PJ provinciales.

En su comunicado de este viernes, el gobernador emitió fuertes críticas hacia la ex presidenta por sus declaraciones de esta tarde, en las que atacó sin rodeos a Axel Kicillof. Esto ocurrió durante una reunión en la sede de SMATA, liderada por Ricardo Pignanelli, quien fue elegido por la ex presidenta como uno de los candidatos a la vicepresidencia del PJ Nacional. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, afirmó en referencia al gobernador bonaerense.

Después de esto, se lavó las manos para indicar que no tenía responsabilidad sobre la muerte. Por su parte, Judas Iscariote fue un apóstol que traicionó a Jesús. Cristina utilizó estas referencias bíblicas para describir su percepción actual de Kicillof.

La ex mandataria se reunió con sindicalistas, intendentes y dirigentes políticos horas antes de cerrar la lista para su candidatura al PJ Nacional. Sin mencionarlo directamente, expresó su enojo y decepción hacia Kicillof.

“No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me duele y me resulta extraño que haya personas que no se posicionen”, comentó en alusión a la disputa entre ella y Quintela. Poco después de que se conocieran sus declaraciones, el gobernador ratificó su intención de competir en las elecciones del PJ.