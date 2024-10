Arde la interna peronista, Cristina Kirchner comparó a Kicillof con Judas y Poncio Pilatos

En medio de la interna en el PJ por la renovación de autoridades, Cristina Kirchner pronunció fuertes críticas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien comparó con “Poncio Pilatos” y un “Judas”.

“Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, expresó Fernández de Kirchner al acusar a Kicillof de no pronunciarse a favor de su postulación para las elecciones del PJ previstas para el 17 de noviembre.

La expresidenta se expresó en estos términos durante una reunión que se realizó por la tarde en la sede del gremio SMATA, en el barrio porteño de San Telmo, y que se extendió durante más de cuatro horas, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas de fuentes del peronismo.

“No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, expresó la ex mandataria en referencia a Kicillof, a quien acusa de apoyar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la compulsa por la conducción del PJ.

También planteó que “ningún dirigente es víctima”, sino que “la única víctima en este país es la gente”, informó la Agencia Noticias Argentinas.

Esa definición fue la misma que había utilizado Máximo Kirchner durante el plenario que encabezó en La Plata el 20 de septiembre último, cuando cuestionó a Kicillof, aunque sin nombrarlo, por “victimizarse”.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof

Del encuentro participaron legisladores, intendentes y sindicalistas, entre quienes se contaron a Máximo Kirchner y Eduardo ´Wado´ De Pedro, por La Cámpora; los jefes comunales Mayra Mendoza (Quilmes), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno).

Por el sindicalismo estuvo Ricardo Pignanelli, jefe del gremio y flamante integrante de la lista de Fernández de Kirchner para el PJ, y el dirigente Julián Domínguez, que asesora a ese sindicato.

Tras el acto, Mayra Mendoza confirmó desde sus redes sociales los dichos de Cristina Kirchner: “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, publicó.

A través de la comparación con Pilatos y Judas Iscariote, el kirchnerismo le atribuye a Kicillof la condición de “entregador” y de “traidor” a Jesús, respectivamente, según los textos bíblicos.

Kicillof encabezó este jueves un acto por el Día de la Lealtad Peronista en Berisso y, si bien respaldó la figura de Fernández de Kirchner, evitó hacer un apoyo explícito para la postulación de la exmandataria al PJ, al limitarse a reclamar “unidad”.

Fuentes del peronismo bonaerense reconocieron ante esta agencia el malestar cerca de Kicillof, a quien dicen ver “muy preocupado” por la “presión” a la que lo está sometiendo el kirchnerismo.