Avanza la causa contra Facundo Leal: este lunes será indagado por presuntas coimas

El extitular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) , Facundo Leal , deberá presentarse este lunes a las 10 ante el Juzgado Federal de San Martín . El mendocino deberá prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga el presunto cobro de coimas .

Villarruel reclamó "mejores salarios" para los docentes y marcó otra diferencia con el Gobierno

La investigación tomó mayor relevancia luego de los allanamientos realizados en propiedades vinculadas al exfuncionario, donde la Justicia secuestró USD 2 millones , además de distintas sustancias ilegales y otros elementos que quedaron incorporados al expediente.

Actualmente, Leal permanece detenido con arresto domiciliario , bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal , situación que mantiene desde hace aproximadamente dos meses mientras avanza la causa judicial.

De acuerdo con la investigación, los procedimientos fueron realizados en inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Mendoza . Allí, los investigadores encontraron dos millones de dólares cuyo origen se encuentra bajo investigación , además de drogas sintéticas, ketamina, cocaína y equipos utilizados para vigilancia y seguimiento de personas y vehículos.

La causa judicial busca determinar si el exfuncionario habría recibido retornos económicos a cambio de adjudicar servicios de manera directa a una empresa privada, una de las principales hipótesis que analiza la Justicia.

Dinero en efectivo secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al extitular de ARSAT, Facundo Leal, durante una investigación. Infobae

Por el momento, no está definido cuál será la estrategia que adoptará Leal durante la audiencia de indagatoria. Entre las posibilidades, podría responder preguntas del juez o presentar un escrito elaborado por su defensa. Según trascendió, hasta ahora no mantuvo una actitud colaborativa durante la investigación y, entre otras medidas, se negó a facilitar la contraseña de su teléfono celular.

Facundo Leal estuvo al frente de ARSAT desde 2022 y, posteriormente, asumió también la conducción del ORSNA en junio de 2025. Tras dejar ambos cargos a comienzos de 2026, fue reemplazado por Noelia Ruiz.