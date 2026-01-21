21 de enero de 2026 - 07:29

Avanza la ampliación del sistema cloacal en el sur mendocino: cuántos fondos destinó la Provincia

La inversión asciende a USD 3.777.270 y apunta a modernizar la infraestructura sanitaria de San Rafael y beneficiará a más de 147.000 habitantes.

El Gobierno de Mendoza confirmó una inversión superior a los USD 3,7 millones para mejorar el sistema cloacal.

El Gobierno de Mendoza confirmó una inversión superior a los USD 3,7 millones para mejorar el sistema cloacal.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo destinará una inversión de 3.777.270 dólares para avanzar con la Ampliación del Establecimiento Depurador Cuadro Nacional, en el departamento de San Rafael, a partir de la ratificación de un convenio firmado con Agua y Saneamiento Mendoza S.A. con Participación Estatal Mayoritaria (AYSAM).

Leé además

Javier Milei habla este miércoles en Davos tras la exposición de Donald Trump en medio de la tensión geopolítica.

Javier Milei habla este miércoles en Davos tras la exposición de Donald Trump en medio de la tensión geopolítica

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei en su visita a Mendoza en 2025

Milei vendría a Mendoza para hacer campaña en la previa de las elecciones municipales de febrero

Por Redacción Política

La medida fue formalizada este miércoles mediante el Decreto 3179, publicado en el Boletín Oficial. La iniciativa corresponde al proyecto “Ampliación Establecimiento Depurador Cuadro Nacional” y será financiada con fondos provenientes del Fondo del Resarcimiento.

El acuerdo se enmarca en el Convenio Marco de Ejecución y Recupero de Fondos vigente entre la provincia y la empresa estatal prestataria del servicio de agua y saneamiento. Además, Mendoza Fiduciaria S.A. otorgó el visto bueno respecto de la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecución

La obra tiene como objetivo ampliar y modernizar el sistema de tratamiento de líquidos cloacales existente en Cuadro Nacional, cuya capacidad actual resulta insuficiente frente al crecimiento poblacional sostenido de la zona.

De acuerdo con los informes técnicos incorporados al expediente, la ampliación permitirá duplicar la capacidad de tratamiento mediante la incorporación de nuevas lagunas, mejoras en la infraestructura existente y tecnología orientada a optimizar la operación y el monitoreo del sistema

El proyecto beneficiará de manera directa a más de 147.000 habitantes de San Rafael, con un impacto esperado en la mejora del servicio sanitario y en el cumplimiento de los estándares ambientales exigidos para la disposición final de los efluentes tratados.

Asimismo, se prevé que la planta ampliada cuente con capacidad suficiente para cubrir las necesidades proyectadas a 20 años, mientras que el equipamiento principal tendrá una vida útil estimada de al menos 25 años.

La obra comenzó a ejecutarse el 28 de junio de 2022 y, al momento de la ratificación del convenio, registra un avance superior a un tercio del total previsto. La fecha estimada de finalización está fijada para el 10 de abril de 2026, según el cronograma oficial incluido en los dictámenes técnicos

En cuanto al esquema financiero, el convenio contempla criterios de reembolso definidos por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que tienen en cuenta la cantidad de beneficiarios, la ubicación del proyecto y la sostenibilidad económica del servicio.

Estos lineamientos buscan asegurar la recuperación de parte de la inversión sin afectar la prestación del sistema cloacal en la región

El decreto y anexo

pedido_302877_14012026
anexo (68)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El diputado José Luis Ramón presentó en la Suprema Corte una denuncia contra la elección de convencionales para la reforma de la Carta Orgánica municipal. El diputado nacional Emir Félix es candidato a convencional. Foto: IA de Gemini.

Estalla una guerra política por la autonomía de San Rafael y buscan que la frene la Suprema Corte

Por Juan Carlos Albornoz
corrupcion en afa: cambian al juez que investiga la causa de la mansion en pilar vinculada a toviggino

Corrupción en AFA: cambian al juez que investiga la causa de la mansión en Pilar vinculada a Toviggino

Por Redacción Política
La constructora mendocina consolidó nuevas obras durante las gestiones de Javier Milei y Alfredo Cornejo, en un escenario judicial aún abierto.

De la mano de Milei, el Grupo Cartellone se posiciona con contratos de obras a cambio del cobro de peaje

Por Jorge Yori
La Dirección de Personas Jurídicas señaló irregularidades persistentes y elevó el análisis al Ejecutivo provincial. Ahora la pelota quedó en mano del gobernador, Alfredo Cornejo.

Estas son las irregularidades que detectó el Gobierno sobre la Liga Mendocina de Fútbol

Por Jorge Yori