Avanza la ampliación del sistema cloacal en el sur mendocino: cuántos fondos destinó la Provincia

El Gobierno de Alfredo Cornejo destinará una inversión de 3.777.270 dólares para avanzar con la Ampliación del Establecimiento Depurador Cuadro Nacional, en el departamento de San Rafael , a partir de la ratificación de un convenio firmado con Agua y Saneamiento Mendoza S.A . con Participación Estatal Mayoritaria ( AYSAM ) .

Milei vendría a Mendoza para hacer campaña en la previa de las elecciones municipales de febrero

Javier Milei habla este miércoles en Davos tras la exposición de Donald Trump en medio de la tensión geopolítica

La medida fue formalizada este miércoles mediante el Decreto 3179, publicado en el Boletín Oficial. La iniciativa corresponde al proyecto “Ampliación Establecimiento Depurador Cuadro Nacional” y será financiada con fondos provenientes del Fondo del Resarcimiento.

El acuerdo se enmarca en el Convenio Marco de Ejecución y Recupero de Fondos vigente entre la provincia y la empresa estatal prestataria del servicio de agua y saneamiento. Además, Mendoza Fiduciaria S.A . otorgó el visto bueno respecto de la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecución

La obra tiene como objetivo ampliar y modernizar el sistema de tratamiento de líquidos cloacales existente en Cuadro Nacional, cuya capacidad actual resulta insuficiente frente al crecimiento poblacional sostenido de la zona.

De acuerdo con los informes técnicos incorporados al expediente, la ampliación permitirá duplicar la capacidad de tratamiento mediante la incorporación de nuevas lagunas, mejoras en la infraestructura existente y tecnología orientada a optimizar la operación y el monitoreo del sistema

El proyecto beneficiará de manera directa a más de 147.000 habitantes de San Rafael, con un impacto esperado en la mejora del servicio sanitario y en el cumplimiento de los estándares ambientales exigidos para la disposición final de los efluentes tratados.

Asimismo, se prevé que la planta ampliada cuente con capacidad suficiente para cubrir las necesidades proyectadas a 20 años, mientras que el equipamiento principal tendrá una vida útil estimada de al menos 25 años.

La obra comenzó a ejecutarse el 28 de junio de 2022 y, al momento de la ratificación del convenio, registra un avance superior a un tercio del total previsto. La fecha estimada de finalización está fijada para el 10 de abril de 2026, según el cronograma oficial incluido en los dictámenes técnicos

En cuanto al esquema financiero, el convenio contempla criterios de reembolso definidos por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que tienen en cuenta la cantidad de beneficiarios, la ubicación del proyecto y la sostenibilidad económica del servicio.

Estos lineamientos buscan asegurar la recuperación de parte de la inversión sin afectar la prestación del sistema cloacal en la región

El decreto y anexo

pedido_302877_14012026