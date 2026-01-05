ATE, la CTA y el Frente de Izquierda marcharon contra la intervención de EE. UU. en Venezuela

La Asociación de Trabajadores del Estado ( ATE ), la CTA Autónoma y el Frente de Izquierda protagonizaron este lunes por la tarde una movilización en el barrio porteño de Palermo . La convocatoria fue para repudiar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro .

Bajo la consigna “Fuera Estados Unidos de América Latina” , los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de Plaza Italia , a pocos metros de la Embajada estadounidense, mientras fuerzas federales y efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaban un operativo preventivo para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes .

Como parte de la protesta, un grupo de manifestantes quemó la bandera de Estados Unidos en la vía pública , en una acción simbólica que elevó la tensión del reclamo. Entre los dirigentes presentes se encontraban la diputada Myriam Bregman y el referente del Partido Obrero Néstor Pitrola . Por el sector sindical participaron Hugo Yasky y Roberto Baradel en representación de la CTA, mientras que por los movimientos sociales asistió Fernando Esteche , referente de Quebracho, entre otros.

Marcha de la izquierda: queman una bandera de Estados Unidos Durante la movilización hacia la embajada estadounidense en defensa de Nicolás Maduro y contra Donald Trump. En #MásNoticias pic.twitter.com/4RU8FST4Cb

Durante la movilización, Esteche sostuvo que la convocatoria tuvo como objetivo rechazar la injerencia norteamericana en territorio venezolano y calificó la detención de Maduro como un “secuestro” , al tiempo que reclamó la restitución del sistema legal y legítimo de Venezuela .

El mensaje de 'Cachorro' Godoy El mensaje de 'Cachorro' Godoy. redes

Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, afirmó que organizaciones sindicales, movimientos sociales, partidos políticos y organismos de derechos humanos se movilizaron para rechazar la agresión militar de Estados Unidos no solo contra Venezuela, sino contra toda América Latina.

“El continente es un territorio de paz y vamos a defenderlo. Para eso es indispensable que los 'yanquis' se vayan de este territorio”, expresó Godoy a través de sus redes sociales.

El operativo de seguridad en la movilización El operativo de seguridad en la movilización. NA / Damián Dopacio

El dirigente también reclamó la liberación inmediata de Nicolás Maduro y exigió que el Congreso Nacional repudie formalmente la acción militar. Además, advirtió que la soberanía de los pueblos “es un patrimonio fundamental” y acusó tanto a Donald Trump como al presidente argentino Javier Milei de promover políticas que, según señaló, ponen en riesgo la autodeterminación regional.