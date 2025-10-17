Atacaron la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey: investigan si fue baleada

La Fiscalía Penal de San Lorenzo abrió una investigación para determinar el origen del daño registrado en una camioneta en la que viajaba el exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey.
El exgobernador de Salta compite por una banca en el Senado. Viajaban tres personas junto a él y, afortunadamente, todos salieron ilesos.
La Fiscalía Penal de San Lorenzo abrió una investigación para determinar el origen del daño registrado en una camioneta en la que viajaba el exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey.
Según informó el diario El Tribuno, el hecho ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando el vehículo circulaba por la ruta provincial 5, en dirección desde Orán hacia la localidad de General Pizarro, en el departamento Anta.
Según consta en la denuncia presentada por el chofer y secretario del exmandatario, la camioneta sufrió un impacto sobre la ventanilla trasera izquierda, que provocó la rotura total del vidrio. En el vehículo se encontraban Urtubey y tres acompañantes: Joaquín Guzmán, Arnaldo López y el propio denunciante.
Guzmán, quien viajaba del lado del impacto, resultó ileso, al igual que el resto de los ocupantes.
El fiscal de la causa, Gonzalo García Bes, dejó asentado en el acta que el daño habría sido ocasionado por un disparo de arma de fuego y aclaró que “no se trató de un simple proyectil”. No obstante, las pericias técnicas deberán confirmar si efectivamente el impacto corresponde a un disparo y determinar su trayectoria.
Una vez radicada la denuncia en la Comisaría de San Lorenzo, intervino la Delegación Fiscal local, que ordenó el inicio de una averiguación preliminar. Como parte de las primeras medidas, se dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), encargado de realizar los peritajes sobre el vehículo y recolectar evidencias que permitan establecer las circunstancias del hecho.
El objetivo de los estudios es esclarecer si se trató de un ataque intencional o de un hecho fortuito, así como definir la dirección del impacto y la distancia desde la que pudo haberse efectuado. Fuentes judiciales consultadas señalaron que estos resultados serán clave para orientar las próximas etapas de la investigación. Por el momento, no hay personas identificadas ni hipótesis firmes sobre el origen del daño.
El episodio ocurre en plena recta final de la campaña electoral, en la que Urtubey busca una banca en el Senado Nacional por la provincia de Salta.
Desde el entorno del exgobernador evitaron realizar declaraciones públicas hasta que se conozcan los resultados de las pericias, aunque fuentes cercanas aseguraron que el incidente “fue un susto fuerte” y que “se está colaborando con la Justicia para esclarecer lo ocurrido”.
Mientras tanto, el fiscal García Bes confirmó que el vehículo permanecerá bajo resguardo judicial hasta que finalicen los estudios técnicos.