Atacaron la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey: investigan si fue baleada

El exgobernador de Salta compite por una banca en el Senado. Viajaban tres personas junto a él y, afortunadamente, todos salieron ilesos.

La Fiscalía Penal de San Lorenzo abrió una investigación para determinar el origen del daño registrado en una camioneta en la que viajaba el exgobernador de Salta y actual candidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey.

Según informó el diario El Tribuno, el hecho ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando el vehículo circulaba por la ruta provincial 5, en dirección desde Orán hacia la localidad de General Pizarro, en el departamento Anta.

Según consta en la denuncia presentada por el chofer y secretario del exmandatario, la camioneta sufrió un impacto sobre la ventanilla trasera izquierda, que provocó la rotura total del vidrio. En el vehículo se encontraban Urtubey y tres acompañantes: Joaquín Guzmán, Arnaldo López y el propio denunciante.

Guzmán, quien viajaba del lado del impacto, resultó ileso, al igual que el resto de los ocupantes.

El daño en la camioneta donde viajaba Urtubey El daño en la camioneta donde viajaba Urtubey Gentileza El fiscal de la causa, Gonzalo García Bes, dejó asentado en el acta que el daño habría sido ocasionado por un disparo de arma de fuego y aclaró que “no se trató de un simple proyectil”. No obstante, las pericias técnicas deberán confirmar si efectivamente el impacto corresponde a un disparo y determinar su trayectoria.