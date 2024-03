Así fue el look de Santiago Caputo en el Congreso: despertó todo tipo de memes y comentarios

La presencia de Santiago Caputo, asesor presidencial, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, provocó un revuelo en las redes sociales.

Durante la extensa alocución del presidente argentino Javier Milei, las cámaras captaron a Caputo, generando un fenómeno viral en las plataformas digitales.

En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en trending topic y desencadenó una serie de comentarios y memes en torno a su figura.

Memes y comentarios por la presencia de Santiago Caputo

“El camarógrafo y yo muertas por Santiago Caputo”, “Santiago Caputo está feliz, y yo ni te cuento al verlo. Bombón de licor”, fueron solo algunas de las expresiones que inundaron las redes sociales tras su aparición en el Congreso.

Las fotografías de Caputo, ya sea fumando o caminando, suelen ser objeto de gran atención, mostrando un aura de rebeldía con sus tatuajes y actitudes que lo destacan.

Santiago Caputo, consultor político de 38 años, se unió a la campaña de La Libertad Avanza en 2021 y se convirtió en una figura clave en el equipo de Javier Milei.

Aunque no es funcionario, su papel estratégico en la campaña presidencial lo posiciona como uno de los hombres de mayor confianza del presidente.

Contratado oficialmente el 24 de enero, bajo el régimen de prestación de servicios profesionales autónomos, Caputo es hijo de Claudio Caputo, expresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, y sobrino de Nicolás y Luis “Toto” Caputo.

El discurso de Javier Milei en el Congreso de la Nación

“Pacto de Mayo”, fue el título con el que Milei bautizó el documento de diez puntos donde figuran, entre otros, el equilibrio fiscal “innegociable” y la rediscusión de la coparticipación federal. El presidente citará para la semana próxima a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno porteño a la Casa Rosada con el fin de sellar un “preacuerdo”, que también ligó a la firma de un nuevo pacto fiscal con las provincias.

Fue la principal definición que dejó Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “La confrontación no es el camino que queremos ni el que elegimos. Hay otro camino posible, un camino distinto, un camino de paz y no de confrontación. Un camino de acuerdo y no de conflicto. Acuerdo sí; no el consenso contra el cambio”, afirmó el jefe de Estado, antes de admitir que no tiene “demasiadas esperanzas” en que el pacto prospere.

Milei leyó un discurso de poco más de una hora donde, lejos de poner paños fríos, subió el nivel de confrontación, defendió sus primeras medidas y se empeñó en remarcar que “ha habido más motosierra para la política” que para las clases medias y bajas. “Durante nuestros primeros 82 días en funciones hemos llevado adelante el programa de gobierno más ambicioso del cual se tenga memoria”, destacó.

El presidente le imprimió su marca a la Asamblea Legislativa. Eligió portar la banda y el bastón presidenciales (un gesto inhabitual) e ingresó al recinto decorado con banderas argentinas por el extremo derecho en lugar de hacerlo por el centro, hacia el estrado principal, donde se ubicaron la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Parado en el atril que hizo instalar al mejor estilo estadounidense, Milei pronunció con tono monocorde un discurso de catorce páginas, interrumpido en varios pasajes con aplausos efusivos de los legisladores de La Libertad Avanza y el PRO, entre los que sobresalió el jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo.

“Esa Argentina despertó, asistió a las urnas y puso en la Presidencia a un hombre recién llegado a la vida política, que conduce una fuerza política nueva, que puede no tener mayorías parlamentarias, ni intendentes, ni gobernadores, pero que sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo y tiene la convicción para hacerlo”, fue uno de los fragmentos más celebrados.

A excepción del PRO, el resto de los bloques escuchó con serenidad al presidente. Los legisladores radicales habían decidido no levantarse de sus bancas sea cual fuese el mensaje, al igual que Hacemos Coalición Federal, la bancada de Miguel Pichetto. En Unión por la Patria tampoco respondieron con gritos; el único que se diferenció fue el diputado Mario “Paco” Manrique, secretario adjunto de SMATA, quien escuchó el discurso de espaldas.

El mensaje tuvo diferentes momentos. Arrancó con un repaso lapidario de la herencia de “los últimos 20 años”. “Han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia Argentina haya recibido jamás”, describió.

Javier Milei

Milei habló luego de “un sistema que solo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas, que llega a absurdos obscenos de impunidad”. Para ejemplificar eligió a la UCR y Gerardo Morales por el encarcelamiento de dos hombres que publicaron mensajes sobre una supuesta infidelidad de la mujer del exgobernador. “Ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos”, remató Milei.

A la vez, resaltó las primeras medidas de gestión en distintas áreas y pronosticó que “pese a que aún quedan algunos meses de alta inflación, la misma seguirá cayendo fuertemente y la salida del cepo estará cada vez más cerca”.