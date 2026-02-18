Así fue el aterrizaje de emergencia de un Hércules de la Fuerza Aérea que perdió un motor en pleno vuelo

El histórico Hércules C-130H TC-66 , una de las aeronaves más emblemáticas de la Fuerza Aérea Argentina , protagonizó una dramática maniobra de emergencia este martes tras sufrir una falla mecánica crítica mientras sobrevolaba el Océano Atlántico.

La aeronave, que había despegado a las 8:02 desde la I Brigada Aérea de El Palomar , tenía como destino final el Reino de Dinamarca para recolectar repuestos y elementos logísticos destinados a la nueva flota de cazas F-16.

La situación de peligro comenzó a gestarse cuando el avión se encontraba frente a las costas de Florianópolis , en el sur de Brasil. Según informes técnicos, la tripulación detectó una severa pérdida de líquidos hidráulicos , lo que no solo endureció los comandos de vuelo , sino que derivó en la detención total del motor número 1 (el primero a la izquierda de sus cuatro turbohélices).

Ante la anomalía, los pilotos aplicaron los protocolos de seguridad, realizando un descenso brusco de 21.000 a 14.000 pies para estabilizar la nave a una velocidad de 230 nudos.

Para minimizar los riesgos, el motor afectado fue colocado en posición de “bandera” , una maniobra técnica que reduce la resistencia aerodinámica y facilita el control de la sustentación.

A pesar de la cercanía con aeropuertos brasileños, se tomó la decisión estratégica de regresar a Buenos Aires, dado que en la base de El Palomar ya aguardaba el equipo de mantenimiento especializado necesario para intervenir la unidad.

Tramo del avión Hércules La aeronave llegó hasta las costas de Brasil y tuvo que desviar su ruta

Finalmente, el Hércules logró aterrizar de forma segura a las 14:30 en su base de origen. A través de un comunicado oficial, la Fuerza Aérea Argentina destacó que la pericia de la tripulación permitió salvaguardar la integridad de los efectivos y de la aeronave sin mayores complicaciones.

Esta unidad posee un historial operativo de alto valor para el país: fue la encargada de transportar el primer F-16 desde Dinamarca en 2024 y tuvo un rol crucial en la misión “Regreso Seguro”, repatriando a cientos de argentinos desde Israel tras los ataques de Hamas en 2023.

Actualmente, el TC-66 es uno de los dos únicos Hércules operativos para tareas de transporte estratégico y abastecimiento en la Antártida.