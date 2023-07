Asesores de legisladores mendocinos en el Congreso cobrarán como el gobernador

Los trabajadores del Congreso de la Nación, al igual que los asesores de los diputados y senadores nacionales, tendrán un incremento anual que estará en el orden de un 119% en este 2023, según se acordó entre los miembros paritarios y los principales dirigentes del Congreso de la Nación, tales como la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; al igual que la presidente de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Lo notable o curioso es que los asesores con la mayor categoría en la escala del Congreso cobrarán, a partir del mes de noviembre de este año, un salario bruto superior a los $1,24 millones de pesos, un número que incluso podría ser similar al salario que percibiría el gobernador Rodolfo Suárez también en ese mes. En este caso, ATE aceptó una oferta de incremento anual en el orden del 90% para la Administración Central, pero habrá antes de noviembre revisiones.

Si bien no está dispuesto hasta el momento que el incremento se pueda trasladar a los salarios de los legisladores nacionales -tal como reflejó Los Andes en la edición del jueves pasado-, todo indica que esto ocurrirá tarde o temprano (por ahora Fernández de Kirchner y Moreau todavía no firman la resolución). De hecho, medios de comunicación nacionales indicaron que la idea es implementarlo a partir de enero del 2024, ya con un nuevo gobierno nacional. No obstante, esta definición sigue abierta.

A datos de marzo de este año, un diputado nacional cobraba, entre dieta y gastos de representación, $994.437. A eso hay que sumarle el suplemento por desarraigo que perciben aquellos que tienen domicilio a más de 100 kilómetros de la Capital Federal. En este sentido, si los diputados y senadores recibieran estos incrementos al igual que ya lo hiciero los trabajadores del Congreso, sus salarios serían -como ya lo son ahora- notablemente mayores a los del gobernador de Mendoza.

Asesores por encima del millón

Según información del Congreso Nacional, el salario de los empleados -tanto de planta como con contratos de locación- varía según su categoría, que va de la A-1 (mayor salario) a la A-14. En este sentido, en la paritaria firmada esta semana, habrá un incremento del 119% en tres tramos (35% en julio, 35% en agosto y 20% en noviembre).

Con esta última suba, los empleados de categoría A-1 percibirán en bruto un salario de $1,2 millones por mes (a este mes cobran $569.132 por mes), mientras que los de categoría A-2 alcanzarán el millón de pesos (hoy perciben $493.964) y los A-3 recibirán remuneraciones por $941.410. La cifra va bajando según la categoría, siempre en valores brutos, hasta llegar a los $354.473 -en noviembre- para la A-14.

Sueldo de asesores y trabajadores del Congreso a partir de noviembre del 2023

Entre los 13 legisladores nacionales por Mendoza (10 diputados y 3 senadores) hay más de 80 asesores. Cada diputado tiene 4, mientras que los senadores tienen más. Por ejemplo, Alfredo Cornejo tiene 9, Mariana Juri cuenta con 13 y Anabel Fernández Sagasti tiene 17.

Los senadores por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, Mariana Juri y Alfredo Cornejo.

No obstante, al margen de la cantidad de asesores, también hay una serie de dirigentes políticos que tienen cargos de planta en el Congreso Nacional. Por ejemplo, el exlegislador provincial, Marcelo Romano, cuenta como adscripto según el sitio del Congreso y goza de una categoría A-1 (cobrará en noviembre $1,2 millones por mes). La misma categoría tiene, por ejemplo, el exprecandidato a intendente de Las Heras, Fabián Tello (que figura como “destino en trámite”); así como también la legisladora provincial radical, Daniela García, que tiene en este caso una licencia sin goce de haberes, pero con cargo reservado.

También están en planta, en la dirección general de Recursos Humanos, Emmanuel Bermejo, el hijo del diputado nacional Adolfo Bermejo, con categoría A-3; así como además Armando Masiero (exsecretario privado cuando Bermejo era intendente), con categoría A-1; y el asesor del legislador, Flabio Búmbalo, con categoría A-4.

Es importante destacar que esta información está disponible en el sitio web de la Cámara de Senadores. Una situación distinta ocurre, en términos de transparencia y acceso a la información, con la Cámara de Diputados, en la cual se ha tenido que solicitar la información de asesores a los propios legisladores, ya que los datos no están disponibles.

Directo a los asesores, en categorías más altas, Cornejo tiene, por ejemplo, a Christian Nieto (A-1), así como también Patricia Bagnati (A-2) y la exlegisladora provincial, Tamara Salomón, que es categoría A-3, entre otros (ver link).

En el caso de Fernández Sagasti, la legisladora kirchnerista tiene en categorías A-1 al asesor Rubén Sandoval, así como también Mariano Lazzarotti. Otros de sus asesores (ver todos en este link) son el exgobernador, Carlos Ciurca (A-5); el exministro de Gobierno en la era de Celso Jaque, Félix González (A-5); María Amstutz, la hija del delegado de Vialidad Nacional en Mendoza, en categoría A-7; y Leandro Abraham, el hijo del exintendente de Guaymallén, en A-11; entre otros.

De Mariana Juri (ver todos) hay varios asesores en la categoría más alta: Roberto Videla (hermano del publicista del Gobierno y extitular de la Casa de Mendoza, Gustavo Videla), Gustavo Silnik, Nelson Reynoso (histórico secretario de José Genoud), Nicael Nasiff (trabajó en el ministerio de Cultura en la gestión de Suárez), Alberto Spota, Marianela Lisboa y María Caruso. En categoría A-2 está Leandro Robert, Fernando Romano y Mariano Domínguez.

Sueldo de asesores y trabajadores del Congreso al 30 de junio del 2023

En Diputados, según lo que informaron cada uno de los legisladores a Los Andes cada uno tiene por lo menos 4 o más asesores.

Del diputado de La Unión Mendocina, Omar De Marchi informó a Lucía Palenzona y Felipe Randle (ambos de categoría 4), Hernán Cohort (categoría 9) y Hernán Bertolini (categoría 11). En tanto, de Álvaro Martínez, están Santiago Atencio (categoría 4), Mirtha Analía (categoría 4), Belén Castillo (categoría 7) y Antonella Coque (categoría 8).

Omar De Marchi Cristian Ritondo Cámara de DIPUTADOS Foto Federico Lopez Claro

Del peronismo, el legislador maipucino Adolfo Bermejo se encuentran Lucía Videla y Alberto Molina con categoría 3; Alejandro Marnetri, con categoría 8 y María Masiero, con categoría 6.

En tanto, Marisa Uceda tiene con contratos temporarios a Virginia Terk (A-3) Andrés Ramírez (A-6) y Lucas Matar (A-8); y en su despacho a la Licenciada Valeria Martínez (A-3), integran el equipo además tres personas con contratos: Andrea Haudet, Carla Hernández y Giuliana Romera Minati.

Lista número 502 C, de la interna del Partido Justicialista Frente Elegí Pre candidato a gobernador Omar Parisi junto a vicegobernador Lucas Ilardo Marisa Uceda y Adolfo Bermejo Foto: Orlando Pelichotti

Por el lado de Eber Pérez Plaza, hay 5 asesores. Eduardo Betancud es categoría A-3; Pedro Manzano y Daniel Manzano son categoría A-5; Diego Guzmán es categoría A-6 e Ingrid Toledo tiene una categoría A-8.

Entre los asesores que tiene la exprecandidata a gobernadora, Liliana Paponet, se encuentra Jorge Domínguez (A-3) y Emilio Caram, exsubsecretario de Seguridad de Francisco Pérez y exconcejal de Godoy Cruz con una categoría A-8; entre otros.

Por parte de la radical Pamela Verasay tiene a Belén Lombardi (hermana del presidente de la Cámara de Diputados local, Andrés Lombardi) y Facundo Fernández con categoría A3; Jorge Nasisi, con A-6 y Mariana Páez, con A-8.

julio cobos pamela verasay lisandro nieri creditos uva

Del lado del exgobernador, Julio Cobos, están como asesores Laura Naveyra (A-3); Martín Palero y María Echeverría con categoría A-5; y Rodolfo Dalmati, con A-6.

La legisladora Jimena Latorre cuenta con los siguientes asesores: Paula Llosa y Lourdes Peralta, ambas de categoría A-4; Yamila Salomón, de categoría A-5; y Rubén Flores, de categoría: A-7. En tanto, con contratos de locación aparecen Demián de la Fuente, Gustavo Serrano y Sebastian Einstoss.

En tanto, Lisandro Nieri informó 4 asesores, todos con categoría A-5: Cecilia Acuña, Eduardo Rosselot, Agustín Pedevilla y Martín Mazzini.